Ο Αστέρας Τρίπολης συνεχίζει τις ανακοινώσεις με κινήσεις που αφορούν το πλαισίωμα του Αντωνόπουλο στο προπονητικό staff.

Ο Αστέρας Aktor δεν χτυπά μόνο σε παίκτες για την ενίσχυση του ρόστερ, αλλά και σε ανθρώπους για να πλαισιωθεί ο Αντωνόπουλος, με τους Ρούσση, Πομώνη και Λαγκαδίτη να αποτελούν πλέον μέλη της ομάδας.

Η ανακοίνωση των κιτρινομπλέ:

Το τεχνικό επιτελείο του ASTERAS AKTOR ενισχύεται με την προσθήκη τριών νέων μελών που εντάσσονται στους άμεσους συνεργάτες του κ. Γιώργου Αντωνόπουλου.

Ο κ. Γιώργος Λαγκαδίτης θα είναι άμεσος συνεργάτης του προπονητή της ομάδας. Είναι γεννημένος 3 Μαρτίου του 1976, είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A και ως βοηθός προπονητής έχει εργαστεί στην Κύπρο στις ομάδες Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ερμής Αριδίππου, Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια και στην Ελλάδα στον Παναιτωλικό και στην Κηφισιά.





Ο κ. Παναγιώτης Πομώνης θα είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας μας. Κατέχει δίπλωμα UEFA A GK, είναι γεννημένος 13 Απριλίου του 1986 και ως προπονητής τερματοφυλάκων έχει εργαστεί στην Κηφισιά, στην ΑΕΛ και στην Καλαμάτα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων Super League 2, ένα με κάθε ομάδα, ενώ έχει επίσης κατακτήσει από ένα Super Cup με την ΑΕΛ και την Καλαμάτα.











Ο κ. Σωτήρης Ρούσσης είναι ο νέος προπονητής φυσικής κατάστασης του ASTERAS AKTOR. Κατέχει δίπλωμα UEFA A, είναι γεννημένος 24 Σεπτεμβρίου του 1984 και έχει εργαστεί στον ΟΦΗ για τρεις σεζόν, στον Ατρόμητο για επτά σεζόν, στην τουρκική ομάδα Gaziantep FK για μία σεζόν, καθώς και στις κυπριακές ομάδες Απόλλων Λεμεσού για δύο σεζόν και ΑΕΚ Λάρνακας για δύο σεζόν.

Με τον Απόλλωνα Λεμεσού κατέκτησε ένα Πρωτάθλημα Κύπρου και ένα Super Cup, ενώ με την ΑΕΚ Λάρνακας πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου Κύπρου και ενός Super Cup.Στην επαγγελματική του πορεία έχει συνεργαστεί με προπονητές, όπως οι Ricardo Sá Pinto και Gennaro Gattuso.







Καλωσορίζουμε τους κ.κ. Λαγκαδίτη, Ρούσση και Πομώνη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τούς ευχόμαστε καλή επιτυχία.