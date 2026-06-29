ΠΑΟΚ: Οι συνεργάτες του Αλέσιο Λίσι

ΠΑΟΚ: Οι συνεργάτες του Αλέσιο Λίσι

ΠΑΟΚ: Οι συνεργάτες του Αλέσιο Λίσι

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Ο Αλέσιο Λίσι θα έχει έξι άτομα στο προπονητικό τιμ του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Η εποχή του Αλέσιο Λίσι έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες και ο Ιταλός τεχνικός χτίζει τον νέο ΠΑΟΚ. Στο τιμ του ο Λίσι θα έχει έξι συνεργάτες. Πλην των Τσιαπακίδη και του Λάππα που βρίσκονταν ήδη στην ομάδα, ο Λίσι έχει φέρει τέσσερα άτομα μαζί του.
Το προπονητικό τιμ έχει ως εξής μετά τον Ιταλό: Μόισες Ουρτάδο Πέρεθ πρώτος βοηθός. Μάσιμο Καρκαρίνο δεύτερος βοηθός. Πέτρος Τσιαπακίδης τρίτος βοηθός. Αλμπέρτο Γκίνες Μπαρτόλομε γυμναστής. Γιόαν Μιγκέλ Γκαρθία Λούπις αναλυτής. Βαγγέλης Λάππας προπονητής τερματοφυλάκων.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!

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@Photo credits: INTIME
     

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