Ο Αλέσιο Λίσι θα έχει έξι άτομα στο προπονητικό τιμ του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Η εποχή του Αλέσιο Λίσι έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες και ο Ιταλός τεχνικός χτίζει τον νέο ΠΑΟΚ. Στο τιμ του ο Λίσι θα έχει έξι συνεργάτες. Πλην των Τσιαπακίδη και του Λάππα που βρίσκονταν ήδη στην ομάδα, ο Λίσι έχει φέρει τέσσερα άτομα μαζί του.

Το προπονητικό τιμ έχει ως εξής μετά τον Ιταλό: Μόισες Ουρτάδο Πέρεθ πρώτος βοηθός. Μάσιμο Καρκαρίνο δεύτερος βοηθός. Πέτρος Τσιαπακίδης τρίτος βοηθός. Αλμπέρτο Γκίνες Μπαρτόλομε γυμναστής. Γιόαν Μιγκέλ Γκαρθία Λούπις αναλυτής. Βαγγέλης Λάππας προπονητής τερματοφυλάκων.

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