Παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την πρώτη μάχη με τη Μπραν, με τους οργανωμένους να στέλνουν μήνυμα στήριξης στην ομάδα.

Με την παρουσία αρκετών φίλων του ΠΑΟΚ πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση του Δικεφάλου στη Νέα Μεσημβρία πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τη Μπραν.

Το πρώτο από τα δύο παιχνίδια για τα Play-Off του UEFA Conference League θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (20/8 - 20:45) στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι οπαδοί των «ασπρόμαυρων» βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο θέλοντας να εμψυχώσουν τον Αλέσιο Λίσι και τους ποδοσφαιριστές του, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση στην Τούμπα.

Μάλιστα, οι οργανωμένοι έστειλαν μέσω της επίσημης σελίδας τους στο Facebook το δικό τους μήνυμα προς την ομάδα:

«Πάντα δίπλα στον ΠΑΟΚ, πάντα δίπλα στην ΟΜΑΔΑ. ΠΑΟΚΑΡΑ ΦΕΡΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ».

Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, με την παρουσία των οπαδών να χαρακτηρίζεται από όλους όσοι ήταν εκεί ως πολύ ενωτική και εμψυχωτική για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή.

Οι οπαδοί επανέλαβαν την απόλυτη στήριξη προς την ομάδα από την οποία ζήτησαν να προχωρήσει στην Ευρώπη και να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα.

«Στηρίζουμε τον προπονητή, τον Λέο Μάτος, τον Αντρέ Βιεϊρίνια, στηρίξτε τους και εσείς», είπαν απευθυνόμενοι προς τους ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου».

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στη Νέα Μεσημβρία, με τον Λίσι να δουλεύει για τελευταία φορά με τους ποδοσφαιριστές του πάνω στο πλάνο που θα ακολουθήσουν απέναντι στους Νορβηγούς.

Οι «ασπρόμαυροι» μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία για την πρώτη μάχη με τη Μπραν, με τον Ιταλό τεχνικό να καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες των Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Τάχα Άλι, αλλά και να βρει τη νέα αγωνιστική ισορροπία μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.