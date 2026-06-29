Για τον ΠΑΟΚ η Ολλανδία είναι ο αγαπημένος προορισμός με άπειρες ιστορίες να συνοδεύουν τις δεκαπέντε καλοκαιρινές προετοιμασίες στη χώρα της τουλίπας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Σαν βγεις, λέει ο Καβάφης, στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να ' ναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις και εκτός από το νησί του Ιονίου, το ίδιο ισχύει για την Ολλανδία στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, που το πρωί της Δευτέρας (29/6) μπήκε στο αεροπλάνο για να ακολουθήσει το γνωστό καλοκαιρινό δρομολόγιό του: Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ – Ολλανδία.

Οι Κάτω Χώρες είναι ο αγαπημένος προορισμός του «Δικεφάλου». Θέλει και ερώτημα; Όχι! Βλέπετε, αυτή θα είναι η δέκατη έκτη φορά τα τελευταία δεκαεννιά καλοκαίρια που θα βρεθεί στη «χώρα της τουλίπας» για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μια «σχέση» σχεδόν μαζοχιστική, λες και συνωμοτεί το σύμπαν για να υπάρχει στο πρόγραμμα ολλανδικό άρωμα…

Από το 2008 κι εντεύθεν ο «Δικέφαλος» επιμένει ολλανδικά, μετράει δέκα παρουσίες σε διάφορα μέρη της ολλανδικής επαρχίας. Πότε σε κάποιο χωριό της ευρύτερης περιοχής του Άρνεμ, πότε στο νότιο τμήμα της Λιμβουργίας, στο Χορστ, κάποιες φορές και στα δύο μέρη, όπως συνέβη πριν από επτά χρόνια. Δύο χρονιές βρέθηκε στο Άπελντορν, όπου φέτος πήγε ο Παναθηναϊκός, πήγε και στο Τέγκελεν ή Τέχελεν, ακολούθησε το Ζαλτμπόμελ στην ευρύτερη περιοχή του Χέρτογκενμπος.

Ο ΠΑΟΚ, πιστός στο καλοκαιρινό του ραντεβού, ανοίγει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, όπως και πέρσι, στο «Nivo Sparta», γεμίζοντας τις πράσινες διαδρομές της περιοχής με ποδοσφαιρικά… ποδήλατα.

Γιατί ναι, κλασική εικόνα πλέον για τους «ασπρόμαυρους» είναι η ποδηλατάδα των 30 παικτών από το ξενοδοχείο προς το προπονητικό κέντρο. Μπροστά οι πιο «παλιοί», λίγο πιο πίσω τα νέα πρόσωπα. Όλοι μαζί, μια ομάδα που κουβαλά στις βαλίτσες της το χθες, το σήμερα και -κυρίως- το αύριο.

Το Ζαλτμπόμελ τους χωράει όλους

Το προπονητικό κέντρο «Nivo Sparta» είναι διαμάντι: γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, πάντελ, κάθε λογής αθλητική δραστηριότητα. Μα πάνω απ’ όλα, ηρεμία και χώροι που ευνοούν τη συγκέντρωση.

Οι φράσεις «χτίζεται στην Ολλανδία», «βάζει τις βάσεις στην Ολλανδία», μπορεί να ακούγονται «κλισέ» και να είναι από τις αγαπημένες των απεσταλμένων δημοσιογράφων, ωστόσο εν μέρει αυτή είναι η (πικρή) αλήθεια. Σ’ αυτό το 15νθημερο ο Αλέσιο Λίσι και οι παίκτες του «Δικεφάλου» καλούνται να χτίσουν χαρακτήρα, να γίνουν ομάδα, να μάθει ο ένας τον άλλον και στο τέλος να γίνει το απαραίτητο ξεσκαρτάρισμα, αφού ενδεχομένως έχει προστεθεί και κάποια μεταγραφή κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων.

Κλασικά, πράγματα, που τα έχω ζήσει καλύπτοντας ουκ ολίγες φορές το βασικό στάδιο της «ασπρόμαυρης» προετοιμασίας για λογαριασμό του Gazzetta, που και φέτος θα είναι «παρών» στην Ολλανδία.

Χτισίματα και… βάσεις είχαμε και τα πολύ, πολύ παλιά χρόνια. Όταν οι ομάδες, ειδικά της Θεσσαλονίκης, δεν το κουνούσαν ρούπι από την Ελλάδα και έβγαιναν εκτός συνόρων μόνο για ένα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, κι αν… Καμία σχέση με το σήμερα, άλλες εποχές, όταν ακόμη ο Ιούλιος ήταν μήνας διακοπών για τους ποδοσφαιριστές και όχι προετοιμασίας και σκληρής δουλειάς. Ας όψονται η FIFA, η UEFA, που έχουν «σφίξει» τόσο πολύ το ποδοσφαιρικό καλεντάρι.

Covid, Τζόλης και ξανά Ολλανδία

Το 2020 οι «ασπρόμαυροι», λόγω κορονοϊού, έμειναν εντός συνόρων, η προετοιμασία σε ρυθμούς fast track έγινε στην Πορταριά του Πηλίου, ένα χρόνο μετά επέστρεψε στα… γνωστά λημέρια της Ολλανδίας. Έτσι, για να μη ξεσυνηθίζουμε…

Ένα χρόνο μετά, ήμασταν ακόμη με τις προστατευτικές μάσκες, επιφυλακτικοί και προσεκτικοί σε κάθε επαφή με την ομάδα στο προπονητικό κέντρο του Χορστ. Αν κάτι «σημάδεψε» εκείνη την προετοιμασία ήταν το τετ α τετ του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Χρήστο Τζόλη.

Ο νεαρός, τότε, επιθετικός του ΠΑΟΚ συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις και στα φιλικά της ομάδας. Ωστόσο, το μυαλό του ήταν στη μεταγραφή, έτσι με το που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό βασικό στάδιο πήρε μεταγραφή στην αγγλική Νόριτς.

Το πιο δύσκολο απ’ όλα ήταν αυτό του 2022, όπως επέμενε να λέει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με πολλές αλλαγές, πολλά νέα πρόσωπα, μεταγραφές (Τσόλακ) και τραυματισμούς (Ολιβέιρα) που έπαιξαν το ρόλο τους για να έρθει λίγες μέρες αργότερα ο ντροπιαστικός αποκλεισμός από τη Λέφσκι.

Η δήλωση Λουτσέσκου περί τίτλου που «άναψε φωτιές»

Για δεκαπέντε ημέρες, δύο γεμάτες εβδομάδες, το 2023, οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν στα περίχωρα του Φένλο, στην περιοχή του Tegelen, Η πρώτη εβδομάδα ήταν αρκετά δύσκολη για όλους όσοι ήταν εκεί. Στην ατμόσφαιρα υπήρχε διάχυτος εκνευρισμός και ένταση, απόρροια της αργοπορίας που έδειξαν, για ένα ακόμη καλοκαίρι, οι «ασπρόμαυροι» στο κομμάτι των μεταγραφών.

Δύο ημέρες μετά την άφιξη της ομάδας στην Ολλανδία ήταν προγραμματισμένο το πρώτο φιλικό με αντίπαλο την FCSB, όχι την αυθεντική Στεάουα, αλλά την ομάδα του Μπεκάλι), στο γήπεδο βρέθηκαν και Ρουμάνοι δημοσιογράφοι που περίμεναν τον συμπατριώτη τους, Ραζβάν Λουτσέσκου, για να τους μιλήσει μετά το τέλος του φιλικού. Η δήλωση του Ρουμάνου τεχνικού στα ΜΜΕ της χώρας του, «μ’ αυτό το υλικό δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα», έφτανε για να εκτοξεύσει στα ύψη την ένταση και να προκαλέσει έντονους τριγμούς στο εσωτερικό της ομάδας.

Ο Λουτσέσκου επιχείρησε να «μαζέψει» το θέμα, προχωρώντας σε διευκρινιστική δήλωση μετά το τέλος του δεύτερου φιλικού με τους Go Ahead Eagles, ωστόσο η ζημιά είχε γίνει και μόνο μετά από την πολύωρη κουβέντα που είχε με τον Ιβάν Σαββίδη δόθηκαν αμοιβές εξηγήσεις και… έσβησε η φωτιά που είχε ανάψει και άρχισε να «καίει» την ομάδα.

Κι όμως, στο φινάλε εκείνης της σεζόν ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής Ελλάδας!

Το θρίλερ και το I’m back του Ντέλια

Πέρσι ζήσαμε από πολύ κοντά και έντονα το μεταγραφικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που είπε κι ελόγου του, όπως και ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν, το δικό του «I’m back», τη φράση-σφραγίδα μιας μέρας που θα μείνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Της 24ης Ιουλίου 2025. Μιας μέρας γεμάτης ένταση, αποχαιρετισμούς, συναισθήματα και – τελικά – επιστροφή στο ξενοδοχείο της αποστολής στο Ζαλτμπόμελ.

Το δικό του «I’m back» ο «Ντέλιας» το είπε σ’ όλους σχεδόν τους συμπαίκτες του και κυρίως το είπε στον κολλητό του, Τάισον Φρέντα, που είχε κυριολεκτικά βουρκώσει όταν τον είδε να φεύγει από το «Van der Valk Hotel» με προορισμό το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και από εκεί την Στουτγάρδη. Κι όμως, ο Γιάννης γύρισε. Όχι καταβεβλημένος, όχι χαμένος. Αλλά πιο ώριμος και πιο ήρεμος από ποτέ, στην καλύτερη προετοιμασία της ζωής του, δείχνοντας να έχει αφήσει πίσω όλη εκείνη την «περιπέτεια» της (μη) πώλησής του.

Το Gazzetta από σήμερα και μέχρι τις 12 Ιουλίου θα είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ και θα σας μεταφέρει από το Zaltbommel τις καλύτερες στιγμές, τα νέα και αποκλειστικά θέματα από την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας του Αλέσιο Λίσι.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!