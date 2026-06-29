Ο Τάισον συνεχίζει στον ΠΑΟΚ κι αναχωρεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ο Τάισον θα είναι για έναν ακόμα χρόνο παίκτης του ΠΑΟΚ.

Ο 38χρονος (13/1/88) Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται 3,5 χρόνια στον Δικέφαλο και σ' αυτό το διάστημα μετράει 159 ματς, 23 γκολ και 29 ασίστ. Ένα από τα 23 γκολ ήταν κι αυτό που έδωσε το 2024 το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ μέσα στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Τάισον, λοιπόν, ο οποίος βρισκόταν στην πατρίδα του για διακοπές, απάντησε θετικά στην πρόταση ανανέωσης του ΠΑΟΚ για έναν ακόμα χρόνο, με μειωμένες αποδοχές κι έτσι παραμένει στην Τούμπα.

Θα μεταβεί άμεσα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού Αλέσιο Λίσι. Ο Τάισον, άλλωστε, το βράδυ της Κυριακής στα social media ανέβασε μία φωτογραφία με την επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ κι έγραψε: «Ο τελευταίος χορός».

Στην Ολλανδία ο έμπειρος παίκτης θα είναι πιθανότατα την Τετάρτη.

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ