Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε πως ο Τσιντέρα Οκό παραχωρήθηκε με πώληση στην Μπότεβ Πλόβντιβ.

Ο Αστέρας AKTOR είναι ιδιαίτερα ενεργός στη μεταγραφική αγορά, έχοντας κλείσει ήδη αρκετές μεταγραφές, τις οποίες έχουμε καταγράψει, όμως εκτός από τις προσθήκες έχουμε και αποχωρήσεις από το ρόστερ του Γιώργου Αντωνόπουλου. Σε αυτές έρχεται να προστεθεί η περίπτωση του Τσιντέρα Οκό.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες o παίκτης παραχωρήθηκε με μεταγραφή στην Μπότεβ Πλόβντιβ. Ο Νιγηριανός αποκτήθηκε για τη Β' ομάδα πριν μια διετία με μηδενικό κόστος και εκτός από την αγωνιστική του προσφορά προσέφερε έσοδα στα «κιτρινομπλέ» ταμεία.

Όσον αφορά τη θέση του φορ στον Αστέρα AKTOR ο Φεντερίκο Μακέντα δεσμεύεται με συμβόλαιο, υπάρχει κινητικότητα για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού πρώτης γραμμής, ενώ θυμίζουμε πως απασχολεί και η περίπτωση του νεαρού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Γιάννη Γκιτέρσου, ως λύση με παρόν και μέλλον.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Chidera Michael Okoh στην ομάδα της Βουλγαρίας, PFC Botev Plovdiv.

Ευχαριστούμε τον Chidera για την προσφορά του τόσο στην Α' όσο και στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR τα δύο χρόνια παρουσίας στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας».

Δήλωση του Τσιντέρα Οκό:

«Ευχαριστώ πολύ τον ΑΣΤΕΡΑ, τη διοίκηση, τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου για αυτά τα δύο πολύτιμα χρόνια στην επαγγελματική μου καριέρα. Ευχαριστώ για τον σεβασμό, εύχομαι στην ομάδα καλή επιτυχία, την αξίζει. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για τη στήριξη, ήταν πραγματικά πολύ σημαντική για εμένα. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ την ομάδα και ασφαλώς να χαίρομαι για τις νίκες της».