Αθανασιάδης: «Αφιερώνω τη νίκη στον πατέρα μου που με έτρεχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω»

Συγκλονιστικός ο τερματοφύλακας του Ηρακλής, Γιώργος Αθανασιάδης ο οποίος αφιέρωσε τη νίκη επί του Αστέρα στον πατέρα του, ο οποίος τον έτρεχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράει στη φανέλα.

Την πρώτη του νίκη στην φετινή Super League πέτυχε ο Ηρακλής επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα στην Τρίπολη. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιώργος Αθανασιάδης μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Ήταν ο μπαμπάς μου στην κερκίδα. Με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποντο. Ήταν σαν να περνάει η ζωή μου από μπροστά. Απλά, αυτός με έτρεχε 12 χρόνια, για το σήμα που φοράω στη φανέλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τη νίκη την αφιερώνω στον μπαμπά μου και στον γιο μου».

Στα αγωνιστικά: «Βρήκαμε χώρους στην αντεπίθεση, ήμασταν μαζεμένοι, ξέραμε τι θέλαμε. Είμαστε καινούρια ομάδα, 35 παίκτες νέοι. Όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, να φτάσουμε!».