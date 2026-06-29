Ο εκπρόσωπος του Ελμίν Ραστόντερ, ο οποίος είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού έχει κάνει καριέρα σε Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ και Βασιλεία.

Ο Ελμίν Ραστόντερ ήρθε το απόγευμα της Κυριακής στην Ελλάδα για να κλείσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο 24χρονος Ελβετοσκοπιανός φορ θα αγωνίζεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στο τριφύλλι και στην Αθήνα ήρθε με τον εκπρόσωπό του, τον Ελβετό Φίλιπ Ντέγκεν κι έναν ακόμα συνεργάτη του τελευταίου. Με τον παίκτη, μάλιστα, δείπνησαν την Κυριακή σε γνωστό εστιατόριο στην παραλιακή.

Ο Ντέγκεν έχει την εταιρεία «sbemanagement» και κάνει πολλές δουλειές με γερμανικούς και φυσικά ελβετικούς συλλόγους. Ο συγκεκριμένος ατζέντης έχει παίξει ποδόσφαιρο και μάλιστα, σε υψηλό επίπεδο. Γεννήθηκε στις 15/2/83, ήταν δεξί μπακ, αλλά αγωνιζόταν κατ' ανάγκη κι αριστερά και με την εθνική Ελβετίας μέτρησε 32 συμμετοχές. Ήταν βασικό μέλος της Ελβετίας, μάλιστα, στο Μουντιάλ του 2006. Έπαιξε βασικός και 90 λεπτά και στα τρία ματς του ομίλου με Γαλλία, Νότια Κορέα και Τόγκο κι 120 λεπτά στον αποκλεισμό από την Ουκρανία στα πέναλτι, στη φάση των «16».

Σε συλλογικό επίπεδο, έγραψε ιστορία με τη Βασιλεία. Κατέκτησε 8 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα. Μέτρησε 219 συμμετοχές με 13 γκολ και 21 ασίστ, ενώ έπαιξε επίσης σε Ντόρτμουντ, Στουτγκάρδη και Λίβερπουλ.

Στη Στουτγκάρδη είχε μόλις 9 ματς, αλλά στη Ντόρτμουντ κατέγραψε 75 παιχνίδια με 1 γκολ κι 7 ασίστ. Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα του ήταν τον Ιούλιο του 2008, όταν πήγε ως ελεύθερος στη Λίβερπουλ. Ο τότε προπονητής και μέχρι πρόσφατα και του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε δηλώσει για τη μεταγραφή: «Ο Ντέγκεν είναι επιθετικός μπακ και με νοοτροπία νικητή».

Οι τραυματισμοί, όμως, δεν του επέτρεψαν να κάνει μεγάλη καριέρα στη Λίβερπουλ. Ο πρώτος ήταν ένα κάταγμα στο μετατάρσιο, σε φάση που ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γκάρεθ Μπέιλ. Στους «κόκκινους» είναι μόλις 13 συμμετοχές. Γύρισε στη Βασιλεία, αφού πρώτα πήγε δανεικός στη Στουτγκάρδη, το 2011 και κρέμασε τα παπούτσια του το 2016, όπου πλέον είναι μάνατζερ παικτών.

Στη Λίβερπουλ έπαιξε σε 6 ματς με τον παλαίμαχο στόπερ του Παναθηναϊκού Σωτήρη Κυργιάκο, αλλά και με σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως οι Τζέραρντ, Χίπια, Μασεράνο.