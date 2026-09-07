Ο Σωτήρης Πανταλέων ουσιαστικά αναβαθμίζεται στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός πριν λίγο καιρό έδωσε ρόλο στον Σωτήρη Πανταλέοντα. Μία κίνηση για να δείξει την εκτίμηση στο πρόσωπό του, αλλά και αναγνώρισης της προσφοράς του στον σύλλογο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όμως, προχώρησε σε μία αναβάθμιση ουσιαστικά. Ο παλαίμαχος άσος του τμήματος βόλεϊ του συλλόγου Σωτήρης Πανταλέων θεωρήθηκε ουσιαστικότερο να αναλάβει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης, αντί να έχει απλώς μια άτυπη θέση στο Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Οπότε και ο νέος του ρόλος στο οργανόγραμμα του τριφυλλιού θα είναι πλέον σύμβουλος της διοίκησης. Ο Πανταλέων (στη φωτό με τον CEO του τριφυλλιού Στέφανο Γιουρέλη) είχε πάρει τη θέση του Γιάννη Παναγιωτίδη στο ΔΣ του Παναθηναϊκού και αυτή δεν θα καλυφθεί από κάποιον άλλον, όπως αποφασίστηκε. Απλά θα μειωθούν τα μέλη του ΔΣ.