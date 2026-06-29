Στον ΣΚΑΪ, όπως και τα φιλικά, θα μεταδοθεί το εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάκσι.

Ο ΣΚΑΪ θα είναι η τηλεοπτική στέγη του Παναθηναϊκού, τόσο στα φιλικά, όσο και στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Ο τηλεοπτικός σταθμός, ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου του τριφυλλιού Γιάννη Αλαφούζου, έχει τα δικαιώματα για τα τέσσερα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο διάστημα της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Θα δείξει, όμως και τον επίσημο εντός έδρας αγώνα με την ουγγρική Πάκσι στις 30 Ιουλίου, για τη ρεβάνς στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Στην Ολλανδία οι πράσινοι θα δώσουν δύο φιλικά, ενώ άλλα δύο θα παίξουν στη συνέχεια, ένα στην Αθήνα κι ένα στην Αυστρία. Όλα τα παιχνίδια αυτά θα μεταδοθούν από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου.

Το πρώτο φιλικό είναι την 1η του Ιουλίου με την Χέλμοντ Σπορτ στις 18:00 ώρα Ελλάδος κι άλλο ένα τρεις μέρες μετά, το Σάββατο 4 Ιουλίου, κόντρα στον Άγιαξ στις 18:00.

Με την επιστροφή τους από την Ολλανδία θα αγωνιστούν στη Λεωφόρο με την Γκρασχόπερς στις 11 του Ιουλίου στις 21:00 και τέσσερις μέρες μετά θα μεταβούν στη Βιέννη για το τελευταίο τους φιλικό με τη Ραπίντ στις 19:00 πριν το πρώτο τους ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πάκσι στην Ουγγαρία στις 23/7.

