Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για Κρίστιανσεν
Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να… γκαζώσει για την απόκτηση του αριστερού μπακ μέσα στην εβδομάδα.
Η υπόθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας και ισχύει είναι αυτή του Δανου αριστερού μπακ της Λεστερ, Βίκτορ Κρίστιανσεν.
Του διεθνή άσου ο οποίος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού την προηγούμενη σεζόν.
Τα δεδομένα αυτή την στιγμή έχουν ως εξής:
Η Λεστερ συζητά μόνο πώληση, το Τριφύλλι θέλει μόνο δανεισμό με οψιον αγοράς και εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο του παίκτη, οπότε με αυτά τα δεδομένα η υπόθεση δεν προχωρά και οι «πράσινοι» στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις.
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