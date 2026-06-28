Η Λέστερ συζητά μόνο για πώληση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο Παναθηναϊκός θέλει δανεισμό με οψιόν αγοράς και με αυτά τα δεδομένα η υπόθεση δεν προχωρά.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να… γκαζώσει για την απόκτηση του αριστερού μπακ μέσα στην εβδομάδα.

Η υπόθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας και ισχύει είναι αυτή του Δανου αριστερού μπακ της Λεστερ, Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Του διεθνή άσου ο οποίος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού την προηγούμενη σεζόν.

Τα δεδομένα αυτή την στιγμή έχουν ως εξής:

Η Λεστερ συζητά μόνο πώληση, το Τριφύλλι θέλει μόνο δανεισμό με οψιον αγοράς και εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο του παίκτη, οπότε με αυτά τα δεδομένα η υπόθεση δεν προχωρά και οι «πράσινοι» στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις.