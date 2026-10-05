Ολυμπιακός: Ασύλληπτη γκολάρα η ο γιος του Ζεβλάκοφ κόντρα στην Ιταλία
Ο Γιακούμπ Ζεβλάκοφ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πολωνίας. Σε πολλούς μπορεί να μην λέει κάτι το όνομα, αλλά πρόεκιται για τον γιο του παλαίμαχου άσου του Ολυμπιακού Μίχαλ Ζεβλάκοφ.
Ο τελευταίος, διεθνής Πολωνός στόπερ, έπαιξε στους Πειραιώτες από το 2006 έως το 2010 και κατέγραψε 130 ματς με 4 γκολ και 2 ασίστ. Ο γιος του Γιακούμπ, ή «Κούμπι», όπως τον φωνάζουν οι Πολωνοί είναι «10άρι» και ανήκει στη Λέγκια Βαρσοβίας με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2030.
Ο Γιακούμπ Ζεβλάκοφ αξίζει να σημειωθεί ότι γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2/12/06, λίγους μήνες αφού ο πατέρας του ήρθε στον Ολυμπιακό από την Άντερλεχτ.
Ο Ζεβλάκοφ, λοιπόν, έπαιξε στον εκτός έδρας αγώνα με την Ιταλία για τα προκριματικά του Euro U21. Ματς που ενδιέφερε την Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, αφού αν τερματίσει δεύτερη, παλεύει με την Πολωνία για την καλύτερη δεύτερη θέση των ομίλων, προκειμένου να πάρει την πρόκριση στα τελικά.
Στο 85' της αναμέτρησης και με την Ιταλία μπροστά με 5-1 (τελικό 6-2 για τους γηπεδούχους), ο Ζεβλάκοφ απέφυγε εκτός περιοχής με κοφτή ντρίμπλα έναν αντίπαλο και με έναν δεξί κεραυνό εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι.
Δείτε την γκολάρα
Fenomenalny gol Kuby Zewlakowa w starciu z Wlochami w mlodziezowce u21 https://t.co/kLHtVLP1fK— double champ (@mloodyg) October 5, 2026
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