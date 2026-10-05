Γιάρεμτσουκ: Έβαλε γκολ με κεφαλιά απέναντι στην Ουγγαρία
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Ο φορ του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, σκόραρε με κεφαλιά για το 1-1 στον αγώνα της Ουκρανίας με αντίπαλο την Ουγγαρία.
Τι εάν ο αντίπαλός του τον κράταγε, τον τράβαγε και προσπαθούσε να τον ρίξει κάτω με κάθε τρόπο. Ο διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, σκόραρε με το κεφάλι για το 1-1 αλλά στη συνέχεια η Ουγγαρία έκανε το 1-2.
Ο 30χρονος Γιάρεμτσουκ έχει 72 ματς στα πόδια του με την Ουκρανία. Σε αυτά έχει 19 γκολ και 8 ασίστ.
🚨 Yaremchuk heads it home for Ukraine! 🇺🇦 Ukraine 1-1 Hungary 🇭🇺 #UNL #UKRHUN https://t.co/gLAbfHgtWk— goalpostFC (@GoalpostFC) October 5, 2026
@Photo credits: Associated Press
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