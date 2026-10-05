Ο φορ του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, σκόραρε με κεφαλιά για το 1-1 στον αγώνα της Ουκρανίας με αντίπαλο την Ουγγαρία.

Τι εάν ο αντίπαλός του τον κράταγε, τον τράβαγε και προσπαθούσε να τον ρίξει κάτω με κάθε τρόπο. Ο διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, σκόραρε με το κεφάλι για το 1-1 αλλά στη συνέχεια η Ουγγαρία έκανε το 1-2.

Ο 30χρονος Γιάρεμτσουκ έχει 72 ματς στα πόδια του με την Ουκρανία. Σε αυτά έχει 19 γκολ και 8 ασίστ.