Ο Παναιτωλικός θα κάνει την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν την 1η Ιουλίου και στο πλαίσιο της προετοιμασίας του θα δώει πέντε φιλικους αγώνες.

Σε ρυθμούς της νέας σεζόν μπαίνει ο Παναιτωλικός. Λίγω ώρα μετά την ανακοίνωση της παραμονής του Γιάννη Αναστασίου οι Αγρινιώτες έκαναν γνωστο το πρόγραμμα της προετοιμασίας ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στις 29 και 30 Ιουνίου οι παίκτες των Καναρινιών θα περάσουν από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ από την 1η Ιουλίου θα πραγματοποιούνται οι προπονήσεις στο Emileon.

Ο Τίτορμος μέχρι στιγμής έχει κλείσει πέντε φιλικά. Στο Αγρίνιο θα φιλοξενήσει τον ΠΑΣ Πύργος στις εγκαταστάσεις του Emileon και θα παίξει εκτός έδρας με Πανιώνιο, Λεβαδειακό, Κηφισιά και Αστέρα AKTOR, στο... καθιερωμένο φιλικό των δυο ομάδων τα τελευταία χρόνια.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Οι διακοπές του ποδοσφαιρικού τμήματος ολοκληρώνονται στο τέλος της εβδομάδας και αρχίζουν οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου, για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει των υποχρεώσεων της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Από την Τετάρτη 1 Ιουλίου θα πραγματοποιούνται προπονήσεις στο Emileon, ενώ προγραμματίστηκαν ήδη πέντε φιλικοί αγώνες:

29 Ιουλίου: Παναιτωλικός – ΠΑΣ Πύργος (Emileon)

1 Αυγούστου: Πανιώνιος – Παναιτωλικός

5 Αυγούστου: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

9 Αυγούστου: Κηφισιά – Παναιτωλικός

12 Αυγούστου: Παναιτωλικός – Asteras Aktor».