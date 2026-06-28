Ο Τάισον είναι έτοιμος για έναν... τελευταίο χορό στον ΠΑΟΚ.

Ο Τάισον είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ.

Ο 38χρονος (13/1/88) Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται 3,5 χρόνια στον Δικέφαλο και σ' αυτό το διάστημα μετράει 159 ματς, 23 γκολ και 29 ασίστ. Ένα από τα 23 γκολ ήταν κι αυτό που έδωσε το 2024 το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ μέσα στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Τάισον, λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται στην πατρίδα του για διακοπές, όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει στην Τούμπα για έναν ακόμα χρόνο.

Ο ίδιος στον λογαριασμό του στα social media ανέβασε μία φωτογραφία με την επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ κι έγραψε: «Ο τελευταίος χορός». Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και ο Τάισον υπογράψει την ανανέωση για έναν ακόμα χρόνο, τότε θα μεταβεί στην Ολλανδία, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

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Η ανάρτηση του Τάισον