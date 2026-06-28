Ο ΠΑΟΚ 42 μέρες μετά τη Λεωφόρο, αλλά 25 πριν την Ευρώπη…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο blog του στο gazzetta για το πώς περιμένει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ΠΑΟΚ που αρχίζει από αύριο και καταγράφει αλλαγές και εκκρεμότητες.

Προβλέψεις και υπερφίαλες εκτιμήσεις για τον ΠΑΟΚ δεν χωράνε αυτό το καλοκαίρι. Καταγραφή γεγονότων και αντικειμενικές εκτιμήσεις πεπραγμένων μέχρι η νέα ομάδα να ξεκινήσει να αγωνίζεται…

Αν μετρούσαμε τις ημέρες από τον τελευταίο περσινό αγώνα του ΠΑΟΚ μέχρι τον πρώτο της νέας σεζόν, θα αντιλαμβανόμασταν ότι οι πιο πολλές πέρασαν! Την 29η μέρα αυτής της περιόδου των 67 ημερών, ο ΠΑΟΚ οριστικοποιούσε την ιστορική αλλαγή προπονητή! Ήταν ένα ορόσημο, αφού από τότε οι περισσότεροι αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις δυσκολίες που φέρνει η πραγματικότητα. Όταν αλλάζεις την καθημερινότητά σου που σε γενικές γραμμές ήταν καλή μετά από πέντε χρόνια, όταν κάνεις επανεκκίνηση, τότε όλα φαντάζουν και είναι πολύ απαιτητικά…

Το ματς της 17ης Μαΐου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, έκρινε το… μισό καλοκαίρι του 2026 στον ΠΑΟΚ! Το άλλο μισό θα κριθεί στις αναμετρήσεις από τις 23 Ιουλίου και μετά! Τι σημαίνει όμως… ποδοσφαιρικό καλοκαίρι για ομάδες όπως και ο ΠΑΟΚ; Το καλοκαίρι του 2026 και η ευρωπαϊκή προοπτική στο Europa League ή στο Conference, φυσικά και θα κρίνει τη συνολική προοπτική της ο ομάδας για την επόμενη σεζόν. Οι δικές μας ομάδες κατά τα καλοκαίρια τους βάζουν βάσεις, όχι μόνο με τις μεταγραφές τους, αλλά κυρίως με τις προκρίσεις τους. Πολλές φορές οι προκρίσεις φτιάχνουν ομάδες και ολόκληρες χρονιές.

Για να απαριθμήσουμε κάποια πράγματα που έχουμε μέχρι τώρα…

Ο ΠΑΟΚ από τις 17 Μαΐου και μέχρι τώρα έχασε τους:

Λουτσέσκου,

Κεντζιόρα

Λόβρεν

Σάστρε

Βολιάκο

Ίσως αποχαιρετήσει και τον Ιβανούσετς, ενώ ανοικτά είναι των Οζντόεφ, Γιακουμάκη, Μπιάνκο. Προς παραχώρηση είναι ο Σάντσεζ. Κάπως έτσι φαίνεται ότι έχουμε:

Μεγάλη έως τεράστια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία,

Πολύ μεγάλες οι αλλαγές στα στόπερ,

Άδειος χώρος στα αριστερά εξτρέμ

Σημαντικά ερωτήματα για τα χαφ

Αγωνία για τον βασικό φορ

Προς το παρόν οι απαντήσεις στα παραπάνω «ερωτήματα» είναι:

Ο 40χρονος Λίσι ανέλαβε τον ρόλο του επόμενου προπονητή μετά τον πιο επιτυχημένο

Ο ΠΑΟΚ έφερε τον 32χρονο Ελουστόντο με 300+ ματς στην Πριμέρα!

Αυτά…

Είναι ο πρώτος απολογισμός λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, εκεί που πρέπει να μπουν οι πρώτες και πιο γερές βάσεις στη σχέση ομάδας-νέου προπονητή, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να ετοιμαστεί και για τα κρίσιμα ευρωπαϊκά ματς του καλοκαιριού.

Κατά τα άλλα από το ρεπορτάζ και για τις αρχικές εκκρεμότητες βγαίνει ότι:

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να κρατήσει και φέτος τον Τάισον

Βασικός υποψήφιος για την δεύτερη μεταγραφή στόπερ είναι ο Χατζηδιάκος

Ψηλά στη λίστα για την μεταγραφή χαφ είναι ο Σανταμαρία της Βαλένθια. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι

Ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει καλές-δυνατές κινήσεις με έναν ακόμη εξτρέμ και τον φορ

Πάντα υπάρχει η ξεχωριστή κίνηση με τον Γιαννούλη για την οποία ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος αντίπαλος…

Αυτά για ξεκίνημα…

Είναι πολλά… Αρκετές εκκρεμότητες για 30η Ιουνίου για ομάδα που αποφάσισε να πάρει νέο προπονητή μετά από τόσα χρόνια και ενώ αρχίζει τους τελικούς της στις 23 Ιουλίου… Εννοείται ότι το αποτέλεσμα μετράει κι αυτό στις μεταγραφές δεν έρχεται όταν κάνεις γρήγορα ή βιαστικά τις κινήσεις σου τον Ιούνιο. Για τον ΠΑΟΚ του καλοκαιριού του 2026 ο χρόνος δουλειάς του νέου προπονητή με κάθε παίκτη και με όλους μαζί, είναι υπερπολύτιμος… Κατανοητή η ανάγκη (και) του ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφές με τους δικούς του όρους, εδώ όμως ο χρόνος αποτελεί αντίπαλο που πρέπει να κερδηθεί.

Από αύριο θα καταγράφουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες από το Ζαλτ Μπόμελ και από κοντά. Σε μία από τις πιο κρίσιμες αλλά και ενδιαφέρουσες προετοιμασίες του Δικεφάλου τα τελευταία 20 χρόνια στα οποία η Ολλανδία ως επί το πλείστον μας φιλοξενεί.