Ο ΠΑΟΚ οριστικοποίησε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Αντώνη Τσιφτσή μέχρι το καλοκαίρι του 2029, επιβραβεύοντας τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Με επίσημο τρόπο έκλεισε σε ένα από τα ανοικτά μέτωπα των ανανεώσεων στον ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης Τσιφτσής έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο, το οποίο θα τον κρατήσει στην Τούμπα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών, που το προηγούμενο διάστημα βρίσκονταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, σφραγίζοντας την κοινή τους επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας τους.

Η επιβράβευση και η εμπιστοσύνη του Δικεφάλου



Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια έμπρακτη επιβράβευση για τον Έλληνα τερματοφύλακα, καθώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πιστεύουν ακράδαντα στις δυνατότητές του και στην προοπτική που έχει κάτω από τα δοκάρια. Παράλληλα, η επέκταση αυτή δίνει την απαιτούμενη ηρεμία στον γκολκίπερ των «ασπρόμαυρων», ο οποίος υπολογίζεται ως μια πολύτιμη και αξιόπιστη μονάδα για το παρόν και το μέλλον της ομάδας.

Θωράκιση στα γκολπόστ και η αγωνιστική αναβάθμιση



Με την υπογραφή της νέας συμφωνίας έως το 2029, ο Δικέφαλος εξασφαλίζει τη θέση κάτω από τα δοκάρια με έναν γκολκίπερ που γνωρίζει πλέον απόλυτα την πραγματικότητα και τις απαιτήσεις του συλλόγου.

Άλλωστε, η παρουσία του Τσιφτσή αναβαθμίζεται αισθητά στο αγωνιστικό πλάνο. Μετά τον τραυματισμό του Παβλένκα, ο Έλληνας τερματοφύλακας βγαίνει μπροστά και αναλαμβάνει πλέον ρόλο βασικού γκολκίπερ για τον ΠΑΟΚ, με τον σύλλογο να δείχνει στην πράξη την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις ικανότητές του.