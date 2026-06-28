Παίκτης του ΠΑΟΚ έως το 2028 θα είναι ο Αρίτζ Ελουστόντο.

Ο Αρίτζ Ελουστόντο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2+1 ετών και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6.

Ο πολύπειρος Βάσκος στόπερ αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού για τους «ασπρόμαυρους», με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της μεταγραφικής του περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ετήσιες απολαβές του αγγίζουν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο ο Ελουστόντο εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Τούμπα φορώντας την ασπρόμαυρη φανέλα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σελίδας στην καριέρα του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2028 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6.

Ο Ελουστόντο (γεννημένος στις 28 Μαρτίου 1994), με καταγωγή από την Μπεασάιν της Γκιπούθκοα, στη Χώρα των Βάσκων, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τον Ιούλιο του 2012 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην SD Μπεασάιν, ομάδα της Tercera Division, όπου πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών.

Το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, εντάχθηκε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, που αγωνιζόταν στη Segunda Division B και στις 14/1/2015, έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ένα παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ.Συνολικά έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας του Σαν Σεμπάστιαν 313 φορές.

Ο Ελουστόντο έχει αγωνιστεί στην αντιπροσωπευτική ομάδα της Χώρας των Βάσκων, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ισπανίας Κ21».