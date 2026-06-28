Ο Φάρλεϊ Ρόσα μετά την τρίτη του θητεία στον Παναιτωλικό επέστρεψε στην Κίνα για λογαριασμό ομάδας δεύτερης κατηγορίας.

Σύντομο ήταν το τρίτο πέρασμα του Φάρλεϊ Ρόσα από τον Παναιτωλικό. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επέστρεψε στο Αγρίνιο στο τέλος της περασμένης χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, όμως το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε και ο ποδοσφαιριστής γύρισε σε εξίσου γνώριμα λημέρια.

Ο 32χρονος εξτρέμ έγινε και πάλι κάτοικος Κίνας, καθώς από το Σάββατο (27/6) υπέγραψε στην Σούνζου Ντόνγκου της δεύτερης κατηγορίας και μάλιστα βρέθηκε στην αποστολή για το κυριακάτικο (28/6) ματς πρωταθλήματος με τη Νίγκμπο.

Ο Ρόσα έχει αγωνιστεί στην Κίνα με τις Τζίνμεν Τάιγκερ, Ζίγιουν και GZ-Power, από την οποία αποχώρησε τον προηγούμενο Γενάρη, ώστε να βάλει και πάλι τη φανέλα με τον Τίτορμο στο στήθος.

Στην τρίτη του θητεία στο Αγρίνιο μέτρησε 14 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου, έχοντας 3 γκολ - 2 ασίστ και βοήθησε στην αγωνιστική άνοδο των Καναρινιών μετά το δύσκολο Ιανουάριο. Συνολικά με τα κιτρινομπλέ έχει 88 εμφανίσεις, με 17 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Όσον αφορά την ενίσχυση του Παναιτωλικού στα άκρα της επίθεσης θυμίζουμε πως ο Μαχάλα Οπόκου εντός της ημέρας θα είναι στο Αγρίνιο για τις υπογραφές, ενώ από τη στιγμή που δεν θα συνεχίσει και ο Κόνραντ Μίχαλακ πιθανότατα θα γίνει και δεύτερη μεταγραφή εξτρέμ.