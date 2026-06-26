Οπόκου - Παναιτωλικός: Επετεύχθη συμφωνία κι έρχεται την Κυριακή (28/06)
Το ενδιαφέρον για τον Μαλάλα Οπόκου έγινε γνωστό μόλις το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06) και μία μέρα αργότερα ο Παναιτωλικός κατόρθωσε να τελειώσει την υπόθεσή του δίνοντας τα χέρια με τον Γκανέζο εξτρέμ.
Η συμφωνία που επετεύχθη θα έχει διάρκεια δύο ετών και ο 24χρονος ποδοσφαιριστής θα έρθει στην χώρα μας την Κυριακή (28/06) προκειμένου να τελειώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του, ώστε να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τα «καναρίνια».
Με τη Μόντρεαλ είχε 49 συμμετοχές με 7 γκολ και 4 ασίστ τα τελευταία 2,5 χρόνια ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από την LAFC με 79 παιχνίδια και απολογισμό 13 γκολ και 9 ασίστ.
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