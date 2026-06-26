Δείτε τι συζητήθηκε στην παρουσιάση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και του επιτελείου του από την Καλαμάτα.

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη (25/6) στο ξενοδοχείο «Horizon Blu» η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της Καλαμάτας, Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και του επιτελείου του, εν όψει της ιστορικής επιστροφής της ομάδας στη Super League.

Να σημειώσουμε ότι από την εκδήλωση απουσίαζε ο Ντανιέλ Μπατίστα, team manager της Μαύρης Θύελλας, καθώς παρευρέθηκε στην κηδεία του πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό και φίλου του, Τάκη Γκώνια.

Το μεγάλο «αγκάθι» για τη Μαύρη Θύελλα παραμένει το γηπεδικό. Όπως τονίστηκε, δεν υπάρχει οριστική απόφαση για την έδρα των πρώτων αγώνων, με τη διοίκηση να εξετάζει λύσεις από την Τρίπολη έως και την Αθήνα, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των έργων στη φυσική τους έδρα.

Όπως έγινε γνωστό, το πρόγραμμα της προετοιμασίας έχει ήδη κλειδώσει και διαμορφώνεται ως εξής:

2 Ιουλίου: Πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση

6 Ιουλίου: Αναχώρηση για το Πήλιο (πρώτο στάδιο προετοιμασίας)

(πρώτο στάδιο προετοιμασίας) 20 Ιουλίου:Μετάβαση στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας (δεύτερο στάδιο)

της (δεύτερο στάδιο) Παράλληλα, η ομάδα θα συμμετάσχει στο ετήσιο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου

Τι ειπώθηκε στην παρουσίαση

Στην παρουσίαση μίλησαν κατά σειρά ο μεγαλομέτοχος της Καλαμάτας, Γιώργος Πρασσάς μέσω γραπτού μηνύματος, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο βοηθός του Θοδωρής Αντωνόπουλος, καθώς και οι αντιπρόεδροι της ΠΑΕ, Κώστας Βεργής και Γιώργος Ράλλης.

Ο Μεσσήνιος κόουτς θέλησε να ευχαριστήσει άπαντες για την ευκαιρία να βρεθεί στον πάγκο της μαύρης Θύελλας, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι τιμητικό να επιστρέφω στην πόλη μου στη γενέτειρα μου, ανατρίχιασα με το χειροκρότημα γιατί ένιωσα τη στήριξη και την αποδοχή από ανθρώπους που έχω μεγαλώσει μαζί και κάποιοι… με έχουν μεγαλώσει.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ράλλη και τον κύριο Βεργή για τα λόγια τους και την εμπιστοσύνη αλλά πάνω από όλα τον κύριο Πρασσά που μου έδωσε την ευκαιρία. Είναι μια δύσκολη απόφαση, παίρνει ένα ρίσκο ο κύριος Πρασσάς ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν παίρνει έναν μπαρουτοκαπνισμένο προπονητή αλλά παίρνει κάποιον που βλέπει πάθος, φλόγα, όραμα, αγάπη για την ομάδα και μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι ίσως ο πρώτος Μεσσήνιος προπονητής που θα ξεκινήσω αυτή την πορεία.

Μπορώ να δεσμευτώ ότι θα παλέψουμε μαζί με τους συνεργάτες με το 101% των δυνάμεων μας. Αν δεν πρέπει να κοιμηθούμε δεν θα κοιμηθούμε, θα μείνουμε στο γήπεδο για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, θέλουμε η ομάδα να πετύχει, να κάνει χαρούμενους όσους μας επέλεξαν και τον κόσμο της. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί να πετύχουμε τους στόχους μας.

Είναι τεράστια η χαρά μου και η ευτυχία που βρίσκομαι εδώ».

Τη σκυτάλη πήρε ο άμεσος συνεργάτης του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και πρώτος βοηθός, Θοδωρής Αντωνόπουλος.

«Καταρχάς να ευχηθώ να έχουμε μια καλή και επιτυχημένη σεζόν.

Κατά δεύτερον θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κύριο Πρασσά και τον προπονητή που με εμπιστεύτηκαν και μου δίνουν την ευκαιρία να επιστρέψω μετά από τρία χρόνια στην Σούπερ Λίγκα. Είναι τιμή μου να δουλέψω εδώ, καθώς είναι και ο τόπος καταγωγής μου και το κίνητρο μου είναι ακόμη μεγαλύτερο!

Για εμάς ξεκινάει μια σεζόν πρόκληση και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σκληρά και με συνέπεια, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πιστεύω πως η Καλαμάτα επέστρεψε για να εδραιωθεί στην κατηγορία και δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα. Είμαι βέβαιος πως η ομάδα έχει τα δύο σημαντικότερα στοιχεία για να το πετύχει: πρώτον σταθερή διοίκηση και δεύτερον την υποστήριξη μιας ολόκληρης πόλης.

Είναι αυτονόητο πως όλοι θα δουλέψουμε σκληρά και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για την ομάδα. Χρειάζεται ενότητα από όλους, στήριξη και πίστη, γιατί η Καλαμάτα έχει βαριά φανέλα και θα τα αποδείξει μέσα στο γήπεδο».

Εκ μέρους της διοίκησης μίλησαν ο Κώστας Βεργής και ο Γιώργος Ράλλης, οι οποίοι έστειλαν μήνυμα για τη νέα σεζόν, ευχόμενοι η Καλαμάτα να πετύχει τους στόχους της και σύντομα να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα.

«Θέλω να ευχηθώ στον Παναγιώτη να έχει υγεία, ως διοίκηση τον εμπιστευτήκαμε γιατί κρίναμε κάποια χαρακτηριστικά ικανά που διαθέτει όσον αφορά την εργατικότητα και τη συνεχή προπονητική εξάλειψη με παρακολούθηση πολλών σεμιναρίων ευρωπαϊκού επιπέδου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσει η ομάδα μας είναι το γηπεδικό, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τον Δήμο που έχουν αναλάβει το έργο, είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία ώστε να γίνουν όσο γίνεται ταχύτερα και χωρίς προβλήματα οι εργασίες, ενώ ταυτόχρονα να συνεννοηθούμε με διάφορες ομάδες της Σούπερ Λιγκ που διαθέτουν γήπεδο στην Αθήνα και στην Τρίπολη, να μπορέσουμε να παίξουμε τα πρώτα παιχνίδια. Επειδή η ομάδα ήταν για χρόνια στη δεύτερη κατηγορία, προσπαθούμε να πλαισιώσουμε την ομάδα με ανθρώπους. Θα είμαστε δίπλα στον Παναγιώτη και στους συνεργάτες του για οτιδήποτε και να χρειαστούν», σημείωσε ο κύριος Κώστας Βεργής.

«Η ομάδα επιστρέφει μετά από χρόνια στην πρώτη κατηγορία, ο προπονητής κάνει ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία και κατά συνέπεια έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Αυτό οφείλεται στη διάθεση, στην όρεξη και θέλουμε να αξιοποιηθούν όλα αυτά για να έχουμε την πορεία που όλη η πόλη θέλει. Ξεκινάμε με διάφορα μειονεκτήματα όπως το γήπεδο και κάποια άλλα που κουβαλά μαζί της μια πρωτάρα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτά θα τα ξεπεράσουμε, αλλά ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει σε όσους ασχολούνται με το γηπεδικό. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας και να δούμε όπως πρέπει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία», ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Γιώργος Ράλλης.