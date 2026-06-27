Παρελθόν από την Καλαμάτα αποτελεί ο Γιώργος Παμλίδης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Νίκη Βόλου, με τη Μαύρη Θύελλα να αποχαιρετά τον αρχηγό της.

Ένας παίκτης που συνδέθηκε άρρηκτα με την επιστροφή της Καλαμάτας στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος Παμλίδης, αποχωρεί από την ομάδα της Μεσσηνίας με προορισμό τη Νίκη Βόλου.

Η Μαύρη Θύελλα με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τον 32χρονο εξτρέμ για τη συνεισφορά του σε μια χρονιά-ορόσημο και τού ευχήθηκε κάθε καλό στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περνούν από μια ομάδα και υπάρχουν εκείνοι που αφήνουν το αποτύπωμά τους.

Σήμερα, η ΠΑΕ Καλαμάτα αποχαιρετά τον αρχηγό της, Γιώργο Παμλίδη.

Ο Γιώργος ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών που φόρεσαν τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας τα τελευταία χρόνια. Αποτέλεσε τον αρχηγό μας σε μια σεζόν ορόσημο, την περσινή, όπου σφραγίστηκε η επιστροφή της Καλαμάτας στην πρώτη κατηγορία μετά από πολλά χρόνια.

Η προσφορά του δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς ή στις αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά κυρίως στον χαρακτήρα του και τη σχέση που δημιούργησε με τον κόσμο της ομάδας.

Γιώργο, σε ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα όσα πρόσφερες στη Μαύρη Θύελλα. Θα αποτελείς πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της ομάδας μας.

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στην καριέρα και τη ζωή σου.

Καλή συνέχεια, αρχηγέ».