Οι Ερυθρόλευκοι κινούνται με όσο το δυνατόν πιο γρήγορους ρυθμούς για να κλείσουν άλλους 4 ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει 4 μεταγραφές μέσα στο επόμενο διήμερο. Αυτό θα σημαίνει ότι λίγο πριν την πρώτη του συγκέντρωση στις 29 Ιουνίου θα έχει προχωρήσει και κλείσει άλλες 4 κινήσεις.

Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν οι 4 παίκτες αυτοί που θα κλείσουν θα είναι ο γκολκίπερ Πόποβιτς, ο στόπερ Κάρμο, ο εξτρέμ Ρόκα και ο μεσοεπιθετικός Στάνιτς. Και όλα αυτά εκτός και εάν προκύψει κάποια έκπληξη τελευταίας στιγμής για άλλον παίκτη. Εάν όχι θα προκύψουν αυτές οι 3 αγορές συν τον Κάρμο.

Ως προς τις παραπάνω προσθήκες από τις θέσεις που θα κλείσουν ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλον - τουλάχιστον - έναν εξτρέμ. Όπως και αναφορικά με την επίθεση ενδέχεται να προκύψει και κίνηση απόκτησης άλλου στράικερ.

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