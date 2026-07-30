Η πρώτη ευρωπαίκή λίστα του Ολυμπιακού δηλώθηκε και το όνομα του Γερμανού γκολκίπερ δεν βρίσκεται σε αυτήν.

Εκτός της λίστας για τους αγώνες με τη Ναϊμέγκεν έμεινε ο έμπειρος γκολκίπερ Στέφαν Ορτέγκα καθώς δεν είναι ακόμα στο 100%. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού άλλωστε όπως ο Κώστας Καραπαπάς είχαν σταθεί στην κατάσταση του Μπάλσα Πόποβιτς.

Στο σύνολο από τους 22 ξένους θα τεθούν 5 off. Θα φανει τη Δευτέρα αν χρειαστεί να υπάρξει κάποια αλλαγή και ενώ οι Πειραιώτες μπορούν να κάνουν δύο.