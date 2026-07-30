Ευρωπαϊκή λίστα Ολυμπιακού: Εκτός ο γκολκίπερ Ορτέγκα
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Η πρώτη ευρωπαίκή λίστα του Ολυμπιακού δηλώθηκε και το όνομα του Γερμανού γκολκίπερ δεν βρίσκεται σε αυτήν.
Εκτός της λίστας για τους αγώνες με τη Ναϊμέγκεν έμεινε ο έμπειρος γκολκίπερ Στέφαν Ορτέγκα καθώς δεν είναι ακόμα στο 100%. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού άλλωστε όπως ο Κώστας Καραπαπάς είχαν σταθεί στην κατάσταση του Μπάλσα Πόποβιτς.
Στο σύνολο από τους 22 ξένους θα τεθούν 5 off. Θα φανει τη Δευτέρα αν χρειαστεί να υπάρξει κάποια αλλαγή και ενώ οι Πειραιώτες μπορούν να κάνουν δύο.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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