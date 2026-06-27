Ο Αρίτζ Ελουστόντο αφίχθη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Αρίτζ Ελουστόντο για τον ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός θα είναι η πρώτη μεταγραφή του Δικεφάλου για τη νέα σεζόν και θα καλύψει ένα από τα αρκετά κενά που προέκυψαν στην αμυντική γραμμή. Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τον υποδέχθηκε ο αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής της ομάδας Παναγιώτης Τσίκνας και ο διευθυντής επικοινωνίας Γιώργος Κουβεντίδης.

Ο Ελουστόντο έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Σοσιεδάδ στην οποία κι αναδείχθηκε. Είχε προτάσεις από ορισμένους συλλόγους της πατρίδας του, αλλά προτίμησε τον ΠΑΟΚ με στόχο να παίξει και στην Ευρώπη. Ο 32χρονος (28/3/94) Βάσκος αμυντικός είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1.80 και στην καριέρα του στους Κυπελλούχους Ισπανίας μέτρησε 313 συμμετοχές με 12 γκολ κι 11 ασίστ.

Στις 30/1/25, μάλιστα, αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ για τη League Phase του Europa League. Ο Ελουστόντο αγωνίστηκε 90 λεπτά στην εντός έδρας νίκη των Βάσκων με 2-0.

Ο Ελουστόντο θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και θα είναι παρών στην έναρξη της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

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