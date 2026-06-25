Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουουανό επιθετικό Μιγκέλ Μερέντιελ.

Μεταγραφικό σενάριο από την Αργεντινή για τον ΠΑΟΚ.

Ο δημοσιογράφος Ουριέλ Λουγκτ έγραψε ότι ο Δικέφαλος έχει ρωτήσει τη Μπόκα Τζούνιορς για τις απαιτήσεις της για τον Μιγκέλ Μερέντιελ τον Ουρουγουανό επιθετικό, ο οποίος έχει 1 ματς με την εθνική του ομάδα. Στο ίδιο ποστάρισμα τονίσει ότι ο ΠΑΟΚ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να καταθέσει επίσημη πρόταση στην ομάδα της Αργεντινής για τον έμπειρο επιθετικό, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων. Ο Μερέντιελ έχει συμβόλαιο με τη Μπόκα έως τις 31/12/27.

Ο δεξιοπόδαρος επιθετικός με ύψος 1,76 μπορεί να παίξει και στα άκρα της επίθεσης. Εντός του 2026 έχει 21 παιχνίδια με τη Μπόκα Τζούνιορς και μετράει 6 γκολ και 2 ασίστ.

Συνολικά με τη μεγάλη ομάδα της Αργεντινής, ο Μερέντιελ έχει 164 αγώνες, 56 γκολ και 18 ασίστ. Η καριέρα του ξεκίνησε στην Ακαδημία της Πενιαρόλ και έπαιξε επαγγελματικά στην Ελ Τάνκε Σίσλεϊ (20 ματς - 7 γκολ). Το 2017 ήρθε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λόρκα (δεύτερη κατηγορία) και μετέπειτα στη Βαλένθια Β'. Στη Λόρκα είχε 15 αγώνες κι 1 γκολ, ενώ στη Βαλένθια Β' είχε 29 παιχνίδια και 8 γκολ. Επέστρεψε στην Αργεντινή για τη Γοδόι Κρουζ, όπου είχε 29 παιχνίδια και 5 γκολ και ακολούθησε η Ντεφένσα, όπου μέτρησε 80 ματς και 27 τέρματα.

Με Αμπέλ Φερέιρα

Το 2022 πήγε στην Παλμέιρας κι έπαιξε υπό τις οδηγίες του πρώην τεχνικού του ΠΑΟΚ Αμπέλ Φερέιρα. Εκεί κατέκτησε το πρωτάθλημα Βραζιλίας.

Στις αρχές του 2023 πήγε στη Μπόκα Τζούνιορς, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια η ομάδα της Αργεντινής τον αγόρασε, αν και στην Παλμέιρας μέτρησε μόνο 11 ματς και 2 γκολ. Το 2023 πήγε με τη Μπόκα στον τελικό του Copa Libertadores.

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