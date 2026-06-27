Ο Ματία ντε Σίλιο αναζητεί τον χαμένο του εαυτό και ο Βάλτερ Ματσάρι του προσφέρει την ευκαιρία να ξαναβρεί το κίνητρο στον Ηρακλή.

Ο Ντε Σίλιο δέχεται πιέσεις από τον Βάλτερ Ματσάρι να μετακομίσει στην Ελλάδα για τον Ηρακλή.

Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός εκτός του Ινσίνιε, θέλει να φέρει στον γηραιό και τον 33χρονο ακραίο αμυντικό προσθέτοντας προσωπικότητα σε μία ομάδα που επέστρεψε έπειτα από εννέα χρόνια στη Super League.

Έναν παίκτη γεννημένο στις 20/10/92. Ο Ντε Σίλιο δεν έχει κλείσει τα 33 του χρόνια, έχει χρόνο μπροστά του να ξαναβρεί τον εαυτό του, αλλά θα πρέπει να το δείξει στην επόμενη ομάδα του. Σε κάθε περίπτωση ο Ηρακλής του δίνει τη δυνατότητα να βγει για δεύτερη φορά από την πατρίδα του.

Ο Ντε Σίλιο με ύψος 1,83 δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Ήταν παρών στο Μουντιάλ του 2014 με την Ιταλία κι έχει καταγράψει 40 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Το 2013 ο Κάρλο Αντσελότι ήθελε να τον πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ως αντικαταστάτη του Κοεντράο. Ο Ντε Σίλιο, άλλωστε, εκτός από τη δεξιά πλευρά της άμυνας, που είναι και η φυσική του θέση, καλύπτει άνετα και το αριστερό άκρο, ενώ μπορεί να παίξει και στόπερ.

Οι τραυματισμοί

Ο Ντε Σίλιο στην καριέρα του ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Μετά τη ρήξη χιαστού τη σεζόν 2022-23 κι ενώ ήταν 30 ετών, η καριέρα του άρχισε να φθίνει. Δεν είναι και απλό να επιστρέψεις μετά τα 30 σε τοπ επίπεδο, όπως είχε συνηθίσει ο ίδιος ν' αγωνίζεται με τη φανέλα της εθνικής, της Μίλαν και της Γιουβέντους.

Στη Μίλαν, όπου και ξεκίνησε την καριέρα του ο έμπειρος ακραίος μπακ είχε 133 συμμετοχές με 5 ασίστ. Στη Γιουβέντους έκανε ακόμα 11 με 2 γκολ και 4 ασίστ. Έχει παίξει επίσης 19 παιχνίδια στην Έμπολι τη σεζόν 2014-15 και 33 ματς με 3 ασίστ μέτρησε στη Λιόν τη σεζόν 2020-21.

Η τελευταία συμμετοχή

Στις 29/3/25 ο Ντε Σίλιο κατέγραψε την τελευταία του συμμετοχή σ' επίσημο ματς. Ήταν στο εκτός έδρας 1-1 της Έμπολι με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Είναι ανενεργός 15 μήνες και πορεύεται με τις αναμνήσεις. Ο Ματσάρι πιστεύει ότι έχει να δώσει πράγματα στον Ηρακλή. Σαφώς και μπορεί εφόσον είναι υγιής.

Το βιογραφικό

Ο Ντε Σκίλιο έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο για τη Μίλαν το 2011, έπειτα από αρκετά χρόνια στην Ακαδημία. Στη συνέχεια έγινε βασικός παίζοντας δεξιός και αριστερός μπακ. Στην καριέρα του έχει 3 πρωταθλήματα, όλα με τη Γιουβέντους, 2 Κύπελλα με τη «Μεγάλη Κυρία» και 3 Σούπερ Καπ. Τα 2 με τη Μίλαν κι 1 με τη Γιουβέντους.

Ο Ντε Σίλιο ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε μικρές Ακαδημίες και στη συνέχεια πήγε Τσιμιάνο την ομάδα της πόλης που γεννήθηκε.

Σε ηλικία 10 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μίλαν κι εκεί έμεινε 9 σεζόν. Το 2010, ήταν μέλος της ομάδας κάτω των 19 ετών που κέρδισε το Coppa Italia Primavera, 25 χρόνια μετά την τελευταία επιτυχία της ομάδας στη διοργάνωση.

Την περίοδο 2011-12 συμπεριλήφθηκε στην πρώτη ομάδα από τον προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι κι έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, μπαίνοντας ως αλλαγή σε έναν εντός έδρας αγώνα της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, τον οποίο η Μίλαν κέρδισε με 2–0.

Τέσσερις μήνες αργότερα, στις 10 Απριλίου, ο Ντε Σίλιο έκανε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα, παίζοντας ως βασικός σε μια εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Κιέβο Βερόνα και τον επόμενο μήνα, στις 6 Μαΐου, έπαιξε στο πρώτο του ντέρμπι εναντίον της Ίντερ, στη θέση του τραυματία Ντανιέλε Μπονέρα, με την ομάδα του να χάνει 4-2.

Οι Καφού, Τασότι

Τη σεζόν 2012-13, επέλεξε στη φανέλα τον αριθμό 2, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική απόφαση, διότι όπως είπε «στο παρελθόν τη φορούσαν μεγάλοι παίκτες όπως ο Μάουρο Τασότι και ο Καφού», προσθέτοντας ότι ήλπιζε να τους μοιάσει.

Έκανε 33 εμφανίσεις τη σεζόν 2012-13, καταφέρνοντας να δώσει τρεις ασίστ. Έπαιξε τόσο ως αριστερός όσο και ως δεξιός μπακ, δείχνοντας ικανότητα και στις δύο πλευρές. Η σεζόν 2013-14 ήταν απογοητευτική για τον Ντε Σίλιο. Έχασε συνολικά 20 αγώνες λόγω τραυματισμών και περιορίστηκε σε μόλις 21 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Κατάφερε, όμως, να δώσει το παρών στο Μουντιάλ της Βραζιλίας.

Αρχηγός στη Μίλαν και Euro

Ο Ντε Σκίλιο έκανε 18 εμφανίσεις για τη Μίλαν τη σεζόν 2014-15, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα ξανά τραυματισμού. Προς το τέλος της σεζόν, ωστόσο, άρχισε να γίνεται ο αγαπημένος του Φιλίπο Ιντσάγκι και άρχισε να ξεκινάει βασικός στα περισσότερα παιχνίδια.

Βασικός ήταν και με προπονητή τον Σίνισα Μιχαΐλοβιτς. Στις 6 Μαρτίου 2016, ο Ντε Σίλιο έκανε την 100ή του εμφάνιση με τη Μίλαν, λαμβάνοντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στο Euro 2016 επίσης ήταν παρών, έκανε τρομερές εμφανίσεις και τον ήθελε η Νάπολι, αλλά η Μίλαν απέρριψε μια προσφορά 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετακόμιση στη Γιουβέντους

Με τον επόμενο προπονητή της Μίλαν, Βιντσέντσο Μοντέλα, ο Ντε Σίλιο επίσης ήταν βασικός. Στις 23 Δεκεμβρίου 2016, ξεκίνησε στον τελικό του Σούπερ Καπ εναντίον της Γιουβέντους. Η Μίλαν επικράτησε με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι και τότε πήρε τον δρόμο για το Τορίνο.

Στις 20 Ιουλίου 2017, ο Ντε Σκίλιο εντάχθηκε στη Γιουβέντους για 12 εκατομμύρια ευρώ με πενταετές συμβόλαιο. Στις 13 Αυγούστου, έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα, μπαίνοντας ως αλλαγή σε μια ήττα με 3-2 από τη Λάτσιο για το Σούπερ Καπ. Στις 26 Νοεμβρίου σημείωσε το πρώτο γκολ στην καριέρα του στην εντός έδρας νίκη με 3-0 επί της Κροτόνε.

Ο Ντε Σίλιο έχασε το πρώτο μέρος της σεζόν 2018-19 λόγω τραυματισμού στη διάρκεια της προετοιμασίας. Οι τραυματισμοί δεν τον είχαν αφήσει και στις 5 Οκτωβρίου 2020, ο Ντε Σίλιο πήγε δανεικός στη Λιόν. Γύρισε στην Ιταλία, ήταν βασικός στη Γιουβέντους, αλλά στις 3/5/23 σε εντός έδρας ματς με τη Λέτσε υπέστη ρήξη χιαστού κι έκτοτε δεν μπόρεσε να σταθεί ξανά σε τοπ επίπεδο.

Η εθνική Ιταλίας

Ο Ντε Σίλιο αντιμετυώπισε την Εθνική μας στη νίκη των Ιταλών στο ΟΑΚΑ στις 8/6/19 με 3-0. Έπαιξε σε όλο το ματς τότε. Αντίθετα, στο εντός έδρας ματς της Ιταλίας με την Εθνική τον Οκτώβριο του 2019 ήταν τραυματίας...

Ο Ντε Σίλιο φυσικά πέρασε από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της γειτονικής χώρας.

Ο έμπειρος μπακ έλαβε την πρώτη του κλήση στην εθνική Ανδρών της Ιταλίας, από τον Τσέζαρε Πραντέλι για το φιλικό εναντίον της Αγγλίας που θα διεξαγόταν στις 15 Αυγούστου 2012. Ωστόσο, δεν πήρε χρόνο συμμετοχή. Έκανε το ντεμπούτο του για την εθνική ομάδα στις 21 Μαρτίου 2013, σε έναν φιλικό αγώνα εναντίον της Βραζιλίας που έληξε 2-2.

Στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών 2013, ο Ντε Σίλιο έπαιξε σε τέσσερις από τους πέντε αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του μικρού τελικού με την Ουρουγουάη. Η Ιταλία νίκησε 3-2 στα πέναλτι με τον Ντε Σίλιο ν' αστοχεί στο δικό του. Το γκολ, άλλωστε, δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο.

Στο Μουντιάλ του 2014, όπως αναφέραμε, ήταν παρών και το 2016 επιλέχθηκε από τον Πραντέλι και για το Euro 2016. Στις 3 Ιουλίου 2016, ξεκίνησε στον προημιτελικό εναντίον της Γερμανίας. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, ο ίδιος ευστόχησε στο δικό του, αλλά προκρίθηκαν οι Γερμανοί.

