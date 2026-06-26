Ο Ματσάρι πιέζει τον Ινσίνιε να σκεφτεί την περίπτωση του Ηρακλή, παρά το ότι έχει κι άλλες προτάσεις.

Ο Βάλτερ Ματσάρι δεν εγκαταλείπει την υπόθεση Ινσίνιε και σύμφωνα με τον έγκριτο Νικολό Σκίρα, ο έμπειρος τεχνικός προσπαθεί να πείσει τον 35χρονο εξτρέμ να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή.

Ο Ιταλός, ο οποίος μένει ελεύθερος, αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Ματσάρι για την ενίσχυση της επίθεσής του. Όπως είχαν αποκαλύψει ιταλικές πηγές προ ολίγων ημερών, ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Ιταλίας βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα, ωστόσο δεν είναι η μόνη του επιλογή.

Το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι και, μετά τον υποβιβασμό της Πεσκάρα στη Serie C, η οψιόν ανανέωσής του δεν θα ενεργοποιηθεί.

Φυσικά και ο Γηραιός δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία να τον εντάξει στο δυναμικό του, καθώς πρόκειται για έναν ζωντανό θρύλο της Νάπολι, με την οποία έχει καταγράψει 434 εμφανίσεις, με 122 γκολ και 95 ασίστ, ενώ έχει φορέσει 54 φορές τη φανέλα της Σκουάντρα Ατζούρα.

Μετά το πέρασμά του από το MLS και το Τορόντο, ο Ινσίνιε επέστρεψε τον περασμένο Γενάρη στην Πεσκάρα και πλέον ο Ματσάρι κάνει τα πάντα για να... τον ντύσει στα κυανόλευκα.