Σύμφωνα με τον έγκριτο Νικολό Σκίρα, ο Ηρακλής βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ματία Ντε Σίλιο, που είναι ελεύθερος εδώ κι έναν χρόνο.

Ο Βάλτερ Ματσάρι προσπαθεί να πείσει τον Λορέντσο Ινσίνιε να πει το «ναι» στον Ηρακλή, την ώρα που προσπαθεί να κλείσει ακόμα μια μεταγραφή από την Ιταλία.

Ο πολύπειρος κόουτς θέλει διακαώς και τον Ματία Ντε Σίλιο στην ομάδα του, με τον Νικολό Σκίρα μάλιστα να μεταδίδει σήμερα πως έχουν αρχίσει σχετικές συζητήσεις και με τον πρώην αμυντικό των Μίλαν και Γιουβέντους.

Ο 33χρονος μπακ είναι χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι του 2025, όταν είχε εκπνεύσει το συμβόλαιό του με τη Βέκια Σινιόρα. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει διαγράψει μια αξιοσημεώτη πορεία στην Ιταλία, καθώς έχει συνολικά 133 παιχνίδια στο ενεργητικό του με τη Μίλαν κι άλλα 117 ματς με τη Γιουβέντους.

Παράλληλα, έχει αγωνιστεί τόσο με τη Λιόν όσο και την Έμπολι, έχοντας πανηγυρίσει συνολικά τρία πρωταθλήματα Ιταλίας και δύο κύπελλα.