ΑΕΚ: Νέο φιλικό με την Τσβόλε
Φιλικό με την Τσβόλε θα δώσει η ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η ολλανδική ομάδα. Το παιχνίδι αυτό θα λάβει χώρα στις 26 Ιουλίου κατά το δεύτερο στάδιο της βασικής προετοιμασίας της «Ένωσης».
Αυτό έρχεται να προστεθεί στα άλλα δύο που έχουν γίνει γνωστά, με την Ντε Γκράαφτσαπ στις 12 του Ιουλίου και την Σαμσουνσπόρ στις 29 του ίδιου μήνα.
Υπενθυμίζουμε η «Ένωση» θα δώσει ακόμα τρία φιλικά παιχνίδια ενώ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της θα διεξαχθεί σε δύο τμήματα στις 6-18 Ιουλίου και τις 23-2 Αυγούστου.
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Pre-season vs AEK Athene & Al-Jazira Club 💙— PEC Zwolle (@PECZwolle) June 27, 2026
Het oefenschema is bekend. Voor het eerste weekend van augustus is PEC Zwolle bezig met het realiseren van een oefenwedstrijd in het buitenland.
Tickets: https://t.co/ECbOW8JUxL#peczwolle pic.twitter.com/DvXzZQs37h
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