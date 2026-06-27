Ακόμη ένα φιλικό για την προετοιμασία της ΑΕΚ έγινε γνωστό έπειτα από ανακοίνωση της αντιπάλου της.

Φιλικό με την Τσβόλε θα δώσει η ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η ολλανδική ομάδα. Το παιχνίδι αυτό θα λάβει χώρα στις 26 Ιουλίου κατά το δεύτερο στάδιο της βασικής προετοιμασίας της «Ένωσης».

Αυτό έρχεται να προστεθεί στα άλλα δύο που έχουν γίνει γνωστά, με την Ντε Γκράαφτσαπ στις 12 του Ιουλίου και την Σαμσουνσπόρ στις 29 του ίδιου μήνα.

Υπενθυμίζουμε η «Ένωση» θα δώσει ακόμα τρία φιλικά παιχνίδια ενώ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της θα διεξαχθεί σε δύο τμήματα στις 6-18 Ιουλίου και τις 23-2 Αυγούστου.