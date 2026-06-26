ΑΕΚ: Απίστευτο πάρτι για την κούπα στην Νέα Πέραμο

ΑΕΚ: Απίστευτο πάρτι για την κούπα στην Νέα Πέραμο

Γιώργος Τσακίρης
ΑΕΚ: Απίστευτο πάρτι για την κούπα στην Νέα Πέραμο

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Κοντά στους 1.000 φίλους της AEK σε μια δική της πόλη υποδέχτηκαν το τρόπαιο της πρωταθλήτριας Ένωσης στην προσφυγική Νέα Πέραμο...

Original πάρτι στη Νέα Πέραμο για χάρη της πρωταθλήτριας ΑΕΚ! Αποψινός σταθμός της περιοδείας του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος του Δικεφάλου είναι η κωμόπολη στα δυτικά της Αττικής, η οποία λόγω του προσφυγικού χαρακτήρα της έχει ιδιαίτερο έντονο «ενωσίτικο» στοιχείο.

Περίπου 1.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό παρών στην Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων και υποδέχτηκαν την «κούπα» στην πόλη τους και δημιούργησαν συνθήκες... γηπέδου, με καπνογόνα, σημαίες και συνθήματα για χάρη της ομάδας της καρδιάς τους.

Η εκδήλωση άρχισε στις 20:00 και το τρόπαιο έφερε ο Αντώνης Ηλιόπουλος.

Το πρόγραμμα παρουσίας Τροπαίου Πρωταθλήματος από 28 έως 30 Ιουνίου

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα του Tour του Τροπαίου του Πρωταθλήματος 2025-2026, για το διάστημα από 28 έως και 30 Ιουνίου:

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6

  • ΒΟΛΟΣ: στις 20.00 στο Άγαλμα Ελευθερίας, στην Παραλία Βόλου (έναντι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6

  • ΣΚΟΠΕΛΟΣ: στις 13.30 στην Πλατεία ΚΑΠΗ.
  • ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: στις 20.00 στο λιμάνι Αλοννήσου.

ΤΡΙΤΗ 30/6

  • ΣΚΙΑΘΟΣ: στις 13.30 στην είσοδο της Χερσονησίδας Μπούρτζι.
  • ΜΑΝΤΟΥΔΙ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Μαντουδίου.
     

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