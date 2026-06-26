Απολύτως αναληθή τα όσα αναφέρθηκαν ως σενάρια στη Σκωτία σχετικά με συμφωνία των Ρέιντζερς με τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πένραϊς.

Φήμες χωρίς την παραμική βάση αυτές που έρχονται από τη Σκωτία και από αναξιόπιστες πηγές που έκαναν λόγο για συμφωνία των Ρέιντζερς με τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πένραϊς.

Τον χειμώνα πράγματι οι Ρέιντζερς είχαν ενδιαφερθεί για τον Πένραϊς, ωστόσο δεν μπορούσαν να προσφέρουν μια ικανοποιητική πρόταση στην ΑΕΚ και από τότε δεν επανήλθαν για τον 27χρονο Σκωτσέζο μπακ της Ένωσης, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2028.

Τη δεδομένη στιγμή ο Πένραϊς βρίσκεται στη Σκωτία και προπονείται για να είναι έτοιμος για την προετοιμασία της ΑΕΚ που ξεκινάει στις 6 Ιουλίου, με τον Μάρκο Νίκολιτς να υπολογίζει εκείνον και τον Σταύρο Πήλιο για τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η ΑΕΚ δεν έχει δεχθεί λοιπόν καμία πρόταση για τον Πένραϊς από τους Ρέιντζερς, ούτε κάποια συμφωνία υπάρχει, με τα σενάρια που προέκυψαν από τη Σκωτία να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.