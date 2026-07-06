Κηφισιά: Έπιασε δουλειά, εκτός με άδεια οι Μουντιαλικοί

Κηφισιά: Έπιασε δουλειά, εκτός με άδεια οι Μουντιαλικοί

Βασίλης Μπαλατσός
Κηφισιά: Έπιασε δουλειά, εκτός με άδεια οι Μουντιαλικοί

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Το πρωί της Δευτέρας (6/7) η Κηφισιά έκανε την πρώτη της προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με μοναδικούς απόντες του Ραμίρεζ - Αντόνισε.

Οι παίκτες της Κηφισιάς αφού ολοκλήρωσαν τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τους τεστ την Κυριακή βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας (6/7) στο Ζηρίνειο, όπου έκαναν τη πρώτη προπόνηση ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Μοναδικοί απόντες από το πρόγραμμα είναι οι δυο «Μουντιαλικοί» Τζέρεμι Αντόνισε και Μόιζες Ραμίρεζ. Οι δυο ποδοσφαιριστές λόγω των υποχρεώσεων τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα ενσωματωθούν στην αποστολή κατά την αναχώρηση της για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, στις 20 Ιουλίου.

Όσον αφορά τα νέα πρόσωπα η Κηφισιά έχει ενισχυθεί με τους Αναγνωστόπουλο - Αποστολάκη από την ΑΕΛ, τους Καλοσκάμη - Σταμέλλο από τον Παναθηναϊκό, τον Πολυκράτη από τον ΠΑΟΚ και τον Ισπανό στόπερ Ντε Λουίς από τη Β' ομάδα της Αθλέτικο Μπιλμπάο.

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