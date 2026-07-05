Οι παίκτες της Κηφισιάς ολοκλήρωσαν των κύκλο των ιατρικών τους εξετάσεων, ανάμεσα σε αυτούς κι ο Παύλος Μαυρουδής, ο οποίος αποτελεί συμπληρωματική κίνηση στο ρόστερ.

Όλα έτοιμα για την πρώτη προπόνηση της Κηφισιάς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι ποδοσφαιριστές του Σεμπάστιαν Λέτο, χωρισμένοι σε τρία γκρουπ, ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αύριο έχουν «ραντεβού» στο Ζηρίνειο, με την προπόνηση να γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα του κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι ο Παύλος Μαυρουδής. O 25χρονος χαφ έχει περάσει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, έχει αγωνιστεί σε ΑΕΚ Β' και την περασμένη σεζόν άνηκε στη Μαρκό.

Ο ύψους 1,80μ. μέσος αποτελεί συμπληρωματική κίνηση για την Κηφισιά, η οποία φυσικά αναμένεται να αποκτήσει δύο χαφ πρώτης γραμμής.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς για τον Μαυρουδή

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Παύλο Μαυρουδή, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννημένος στις 12 Ιανουαρίου 2001, ο Παύλος Μαυρουδής ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της TSV 1860 München στη Γερμανία. Σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια, για να ακολουθήσει εκείνη του Ολυμπιακού.

Με τον Ολυμπιακό Β’ είχε 39 συμμετοχές στη Super League 2, ενώ το 2024/25 αγωνίστηκε στην ίδια κατηγορία με τα χρώματα της ΑΕΚ Β’ (14 συμμετοχές). Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Μαρκό.

Ο Παύλος Μαυρουδής έχει υπάρξει διεθνής με την U16 και την U17 της Ελλάδας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».