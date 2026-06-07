Μετά την παραμονή του Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο της, η Κηφισιά σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta θα δώσει το «χρίσμα» του τεχνικού Διευθυντή στον Αλμπέρτο Μποτία και συνεπώς η ομάδα θα «χτιστεί» από δίδυμο... Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού.

H Κηφισιά ολοκλήρωσε την πιο σπουδαία σεζόν της ιστορίας της, μέχρι την επόμενη, με την επίτευξη του στόχου της παραμονής και πλέον η διοίκηση του Χρήστου Πρίτσα εστιάζει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, έχοντας καταλήξει στο δίδυμο που θα πάρει τα «κλειδιά» της ομάδας.

Από τη μία, όπως διαβάσατε στο Gazzetta, στον πάγκο παρέμεινε ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος έχει ήδη συμπληρώσει 2,5 χρόνια στην ομάδα, αρχικά ως βοηθός και μετά ως ο πρώτος προπονητής που πέτυχε τόσο την άμεση επάνοδο στη Super League όσο και την παρθενική παραμονή του συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία. Ο Αργεντινός τεχνικός στην πρώτη του χρονιά σε αυτό το επίπεδο παρουσίασε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα, η οποία έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και «άντεξε» επίσης αγωνιστικά το τίμημα της «απώλειας» των Τεττέη - Παντελίδη.

Ο 39χρονος τεχνικός χαίρει πλήρως της εκτίμησης της διοίκησης και με περισσότερη στήριξη από ποτέ θα φτιάξει την ομάδα της νέας χρονιάς.

Αυτό που θα αλλάξει όμως, είναι ο τεχνικός Διευθυντής, με τον οποίο θα συνεργαστεί ο «Σέμπα» για τη δημιουργία του ρόστερ της νέας χρονιάς, καθώς από τον περασμένο Νοέμβριο ο Στέφανος Κοτσόλης έκανε το μεγάλο βήμα για τον Παναθηναϊκό και πριν λίγες ημέρες αποχώρησε και ο Άγγελος Χαριστέας.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, το πόστο αυτό θα πάει στον Αλμπέρτο Μποτία! Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός μετά από σκέψεις ημερών, αποφάσισε να βάλει τέλος στη σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα του και η Κηφισιά του δίνει την ευκαιρία για τη μετάβασή του από παίκτη σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας.

Μετά από μια συνεχή τριετία στην ομάδα των Βορείων Προαστίων και μια ιστορία εξιλέωσης, από τον υποβιβασμό στην άνοδο και από εκεί στην παραμονή, ο 37χρονος από τη Μούρθια θα κρεμάσει τα παπούτσια του και μαζί με τον Σεμπάστιαν Λέτο θα φτιάξουν την Κηφισιά της σεζόν 2026-27.

Το αξιοσημείωτο είναι πως η Κηφισιά, που την περασμένη σεζόν λόγω στελεχών χαρακτηριζόταν ως... πράσινη, θα έχει πλέον στον πάγκο της τη νέα χρονιά ένα δίδυμο «αιωνίων»! Ο λόγος φυσικά για το... εκ των αγαπημένων παιδιών της εξέδρας του Παναθηναϊκού, τον Σεμπάστιαν Λέτο, ως προπονητή και τον επί μια τετραετία αρχηγό του Ολυμπιακού και πλέον τεχνικό Διευθυντή της ομάδας, Αλμπέρτο Μποτία.

Η Κηφισιά εκτός από ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου (Τεττέη - Παντελίδη) και προπονητές (Λέτο) έχει ως στόχο να δημιουργεί και παράγοντες για το top level και μετά από τον νυν αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανο Κοτσόλη, ο... επόμενος είναι ο Αλμπέρτο Μποτία.

Φυσικά, εκτός από τις διασυνδέσεις του κυρίως στην ιβηρική, λόγω της μεγάλης του καριέρας, είναι εξίσου σημαντικό για την Κηφισιά πως θα διατηρήσει στα αποδυτήρια της έναν ακέραιο χαρακτήρα και μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα με νοοτροπία νικητή, όπως αυτή του Αλμπέρτο Μποτία.