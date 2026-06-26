Γιόβιτς: Σκληρή δουλειά ενόψει προετοιμασίας

Γιόβιτς: Σκληρή δουλειά ενόψει προετοιμασίας

Βασίλης Μπαλατσός
Γιόβιτς: Σκληρή δουλειά ενόψει προετοιμασίας

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Ο Λούκα Γιόβιτς δουλεύει σε φουλ ρυθμούς στην άδεια του, ώστε να είναι στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας στην προετοιμασία της ΑΕΚ.

Σε 10 μέρες θα αρχίσει η προετοιμασία της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, η οποία για ακόμα μια φορά θα διεξαχθεί στην Ολλανδία. Από την πλευρά του ο Λούκα Γιόβιτς έχει μπει ήδη σε... ρυθμούς δουλειάς.

Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις της συζύγου του ο διεθνής Σέρβος φορ κάνει ατομικές προπονήσεις, ώστε να είναι στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

O 28χρόνος εκτός από top επιπέδου ποδοσφαιριστής είναι και ένας άριστος επαγγελματίας και γι' αυτό οι Κιτρινόμαυροι είναι σε διαδικασία για να ανανεώσουν το συμβόλαιο τους, το οποίο έχει ισχύ για ακόμα ένα χρόνο.

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Στην πρώτη του χρονιά με τον Δικέφαλο στο στήθος ο Γιόβιτς μέτρησε 43 εμφανίσεις με 21 γκολ και 3 ασίστ.

 

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Λουκα

@Photo credits: eurokinissi
     

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