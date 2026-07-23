ΑΕΚ: Το καθιερωμένο... τετ α τετ Ριμπάλτα και Νίκολιτς πριν την προπόνηση

ΑΕΚ: Το καθιερωμένο... τετ α τετ Ριμπάλτα και Νίκολιτς πριν την προπόνηση

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: Το καθιερωμένο... τετ α τετ Ριμπάλτα και Νίκολιτς πριν την προπόνηση

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Όπως το συνηθίζουν, οι Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς τα είπαν για αρκετά λεπτά πριν την προπόνηση. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Οι Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς είναι συνεχώς σε επαφή για την πορεία της προετοιμασίας και για τα μεταγραφικά.

Οι δυο τους είχαν ακόμα ένα... τετ α τετ πριν την έναρξη της προπόνησης για το δεύτερο στάδιο εδώ στο Άπελντορν με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης να τα λέει για αρκετά λεπτά με τον Σέρβο τεχνικό. Αμφότεροι ήταν σε καλή διάθεση με χαμόγελα.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα