Όπως το συνηθίζουν, οι Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς τα είπαν για αρκετά λεπτά πριν την προπόνηση. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Οι Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς είναι συνεχώς σε επαφή για την πορεία της προετοιμασίας και για τα μεταγραφικά.

Οι δυο τους είχαν ακόμα ένα... τετ α τετ πριν την έναρξη της προπόνησης για το δεύτερο στάδιο εδώ στο Άπελντορν με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης να τα λέει για αρκετά λεπτά με τον Σέρβο τεχνικό. Αμφότεροι ήταν σε καλή διάθεση με χαμόγελα.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!