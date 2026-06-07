Φάκελος: υποθέσεις ανανέωσης Γιόβιτς και Πινέδα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τα δυο σημαντικά αγωνιστικά κεφάλαια της ΑΕΚ, τους διεθνείς Μεξικανό και Σέρβο, εστιάζει στα κοινά σημεία και τη διαφορά φυσικά...

Μετά την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ το ρεπορτάζ της ΑΕΚ το μονοπωλούν οι περιπτώσεις της πρόωρης ανανέωσης συνεργασίας των Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα έως το 2029 όπως αυτές έχουν δρομολογηθεί. Στην περίπτωση του Σέρβου τεχνικού τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί και απλά απομένει να ανακοινωθεί το deal που υπάρχει ήδη μεταξύ του club και του τεχνικού που οδήγησε την Ένωση στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σε ότι αφορά στον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου υπάρχει βάση συμφωνίας και περιμένουμε να προχωρήσει το deal μετά ήθελα των δυο πλευρών με τον Μάριο Ηλιόπουλο να επιθυμεί να παρατείνει και την παρουσία του Ριμπάλτα έως το 2029. Ωστόσο δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα κεφάλαια του αγωνιστικού που ενδιαφέρουν το club για πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του μαζί τους, όπως είναι γνωστό υπάρχουν και ποδοσφαιριστές για τους οποίους το ίδιο επιθυμεί να πράξει ο Δικέφαλος.

Η αναφορά γίνεται για τους Ορμπελίν Πινέδα και Λούκα Γιόβιτς. Στις δυο περιπτώσεις υπάρχει κοινή επιθυμία ανανέωσης συνεργασίας από την ιδιοκτησία με εισήγηση των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού, κοινή απόφαση για αύξηση των αποδοχών τους προφανώς, ένα ακόμη κοινό είναι πως το συμβόλαιο και των δυο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και κάπου εδώ τελειώνουν τα κοινά σημεία των δυο υποθέσεων και πάμε στα διαφορετικά. Διότι στο κεφάλαιο του Λούκα Γιόβιτς όπως σημειώσαμε τις προηγούμενες μέρες στο ρεπορτάζ και το ανέδειξαν και οι Σέρβοι, υπάρχει διάθεση του διεθνούς φορ να επεκτείνει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ και να αφήσει ανοιχτά παραθυράκια για μεγάλα club απ' τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Κάτι θεμιτό μιας και αναδεικνύει την φιλοδοξία και τη στόχευση του Λούκα Γιόβιτς η οποία μόνο καλό μπορεί να κάνει στην Ένωση.

Οι πληροφορίες του ρεπορτάζ αναφέρουν ότι στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο η πρόθεση είναι να προχωρήσουν σε μια αύξηση των αποδοχών του Γιόβιτς που μπορεί να φτάνει στα 2.4 εκατ ευρώ ποσό συν επιτεύξιμα μπόνους που θα του πηγαίνουν τα κέρδη στα 2.8 ακόμη και σε πιο υψηλούς στόχους να φτάσει τα 3 εκατ ευρω. Ωστόσο καλύτερο να εστιάζουμε στα βασικά και εύκολα που θα μπορούν να του δίνουν επί της ουσίας 400 χιλιάρικα συνολικά παραπάνω από ότι την πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας αλλά και από την Σερβία αυτό που προκύπτει είναι πως με όσα γνωρίζει έως τώρα ο Λούκα Γιόβιτς μοιάζει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος και δεν θα προκύψει πρόβλημα για πρόωρη ανανέωση. Μη ξεχνάμε άλλωστε πως αποτελεί και επιθυμία της οικογένειάς του να συνεχίσει στον Δικέφαλο και να παραταθεί η παρουσία τους στην Ελλάδα και την Αθήνα. Κάτι που δεν έκρυψε σε συνέντευξή του ο Γιόβιτς αναφερόμενος στον γιο του...

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα ωστόσο στην περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα και του ενδεχόμενου να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ όπως έχουμε αναλύσει κατ' επανάληψη και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Λανθασμένα κάποιοι εκτιμούσαν και αδικαιολόγητα ανέφεραν (στο χωρο μου και δίχως να αναφέρει κάτι τέτοιο η επίσημη Ένωση) ότι όλα θα τέλειωναν πριν την ολοκλήρωση της σεζόν, ή ακόμη και με το φινάλε αυτής, τη στιγμή που ήταν ξεκάθαρο ότι θα επεδίωκαν από την πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου να περιμένουν και τη διεξαγωγή του Μουντιάλ προτού πάρουν τελικές αποφάσεις. Οι αναφορές για την Μόντερει ήταν δεδομένες πως θα προκύψουν και ειδικά από τη στιγμή που ο Αλμέιδα πήγε σε αυτή. Ωστόσο αντίστοιχα δεδομένο είναι και μας το επιβεβαίωσαν από το team του Πελάδο ότι δεν πρόκειται να καταβληθεί πόσο τόσο μεγάλο (8 εκατ ευρώ) για την απόκτηση του "Μαγίτο" τούτο το καλοκαίρι και ενώ σε έξι μήνες θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του!

Από την πλευρά του Πινέδα αυτό που αναφέρει ο Μάριο Βιγιαρεάλ είναι απλό και απόλυτα μανατζερικό: "Ο Ορμπελίν είναι αφοσιωμένος στο Μουντιάλ. Προφανώς και θα αναλύσουμε τις επιλογές που προκύπτουν, μέσα σε αυτές και την πιθανή ανανέωση βέβαια με την ΑΕΚ. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό"! Και μπορεί να μοιάζει επαγγελματική απάντηση μα είναι και η αλήθεια μιας και ακόμη δεν έχουν αποφασίσει κάτι σχετικά. Ο διεθνής Μεξικανός χαφ δεν έχει... λύσσα να επαναπατριστεί, αντιθέτως επιθυμεί να συνεχίσει στην Ευρώπη και λατρεύει ο ίδιος και η οικογένειά του την Ελλάδα τη στιγμή που φέτος θέλει σα τρελός να διεκδικήσει την υλοποίηση του ονείρου του να παίξει στο Champions league! Το 2027 ο Πινέδα θα είναι στα 31 και θα πρέπει να κοιτάξει το καλύτερο τελευταίο συμβόλαιό του οπότε δεν θα αποκλείει το ενδεχόμενο επαναπατρισμού στο επόμενο καλοκαίρι αν τα χρήματα φτάνουν στα 3 εκατ ευρώ. Εδώ να υπενθυμίσω πως η Ένωση φέρεται διατεθειμένη να προσφέρει 1.8 με 1.9 ετήσιο κέρδος, ποσό που με μπόνους επίτευξης στόχων, μπορεί να φτάσει στα 2.3 εκατ ευρώ!