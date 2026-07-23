ΑΕΚ: Ο Στρακόσια μπήκε και στις προπονήσεις των γκολκίπερ

ΑΕΚ: Ο Στρακόσια μπήκε και στις προπονήσεις των γκολκίπερ

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: Ο Στρακόσια μπήκε και στις προπονήσεις των γκολκίπερ

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Ο Θωμάς Στρακόσια ξεκίνησε να συμμετέχει και στις ασκήσεις των τερματοφυλάκων με την έναρξη του δεύτερου σταδίου. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας ο Θωμάς Στρακόσια συμμετείχε στις προπονήσεις μόνο στις ασκήσεις με τα πόδια.

Με την έναρξη του δεύτερου σταδίου ο Αλβανός διεθνής γκολκίπερ άρχισε να συμμετέχει και με τα χέρια στις ασκήσεις των τερματοφυλάκων δείχνοντας ότι αφήνει πίσω το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στον ώμο.

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