ΑΕΚ: Ο Στρακόσια μπήκε και στις προπονήσεις των γκολκίπερ
Στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας ο Θωμάς Στρακόσια συμμετείχε στις προπονήσεις μόνο στις ασκήσεις με τα πόδια.
Με την έναρξη του δεύτερου σταδίου ο Αλβανός διεθνής γκολκίπερ άρχισε να συμμετέχει και με τα χέρια στις ασκήσεις των τερματοφυλάκων δείχνοντας ότι αφήνει πίσω το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στον ώμο.
🦅 Ο Στρακόσια συμμετέχει για πρώτη φορά στις ασκήσεις των γκολκίπερ#aekfc pic.twitter.com/6h5RjJ8nFk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 23, 2026
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