Ο Θωμάς Στρακόσια ξεκίνησε να συμμετέχει και στις ασκήσεις των τερματοφυλάκων με την έναρξη του δεύτερου σταδίου. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας ο Θωμάς Στρακόσια συμμετείχε στις προπονήσεις μόνο στις ασκήσεις με τα πόδια.

Με την έναρξη του δεύτερου σταδίου ο Αλβανός διεθνής γκολκίπερ άρχισε να συμμετέχει και με τα χέρια στις ασκήσεις των τερματοφυλάκων δείχνοντας ότι αφήνει πίσω το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στον ώμο.

🦅 Ο Στρακόσια συμμετέχει για πρώτη φορά στις ασκήσεις των γκολκίπερ#aekfc pic.twitter.com/6h5RjJ8nFk — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 23, 2026

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!