Η πρωταθλήτρια θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Σέρβο πρώτο σκόρερ της, θετικές οι έως τώρα ενδείξεις από τις επαφές, όλα τα δεδομένα του ρεπορτάζ...

Όταν το περασμένο καλοκαίρι αποκτήθηκε ο Λούκα Γιόβιτς από την ΑΕΚ εκτός από τον ενθουσιασμό που προκάλεσε, ελέω παρουσίας την περασμένη σεζόν του Μαρσιάλ, δημιουργήθηκαν και αμφιβολίες αν και αδικαιολόγητες για το αν θα ανταποκριθεί, επαναλαμβάνω δίχως σωστή βάση σκέψης αλλά ελέω προβληματικής εικόνας του Γάλλου φορ. Εξηγούμαστε για την περίπτωση του διεθνούς Σέρβου φορ γιατί δεν έπρεπε να υπάρχουν αμφιβολίες αφού στο τελευταίο εξάμηνο παρουσίας του στην Μίλαν έκανε σημαντικά πράγματα και έβαλαν σε σκέψεις την ομάδα του Μιλάνο να τον διατηρήσει στο ρόστερ. Μάλιστα στη διάρκεια της σεζόν που απέτυχε η ιταλική ομάδα ουκ ολίγες φορές ανέφεραν στα ρεπορτάζ των ροσονέρι ότι ίσως ήταν λάθος να αφήσουν να φύγει ο Γιόβιτς, ωστόσο όπως και να 'χει, ήταν μια επιλογή που τελικά για την ΑΕΚ εξελίχθηκε ιδανική...

Ένα καλοκαίρι αργότερα και η κουβέντα αφορά στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιόβιτς και το ζήτημα είναι αν θα τελειώσει και τυπικά το θέμα άμεσα μιας και όλες οι ενδείξεις είναι θετικές για deal μεταξύ των δυο ομάδων! Να υπενθυμίσουμε σε τούτο το σημείο ότι ο Δικέφαλος έχει γνωστοποιήσει ήδη την πρόθεση - πρόταση να συνεχίσουν μαζί οι δυο πλευρές και μετά το καλοκαίρι του 2027 με σημαντική αύξηση ετήσιων αποδοχών αφού θα φτάσει λογικά να κερδίζει κοντά στα 2.8 εκατ ετησίως, ίσως και παραπάνω μιας και δεν αποκλείεται να έχει ήδη αξιώσει κατι παραπάνω. Προφανώς ακόμη και αύριο να κλείσει η υπόθεση θετικά για την Ένωση και τον Γιόβιτς οι ανακοινώσεις θα πάνε για αργότερα και ίσως να φτάσουμε Ιούλιο και να γίνουν όλα λίγο πριν την αναχώρηση των πρωταθλητών για την Ολλανδία.

Σίγουρα δεν αποκλείεται, το αντίθετο βασικά, να τσεκάρει και τις προοπτικές του μιας και ο Λούκα Γιόβιτς διανύει μόλις το 28ο έτος της ηλικίας του και ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να σκέφτεται ακόμη πως έχει θέση σε σημαντική ομάδα σε ένα από τα τοπ ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτό θα πρέπει να το επιθυμούν όλοι διότι διαφορετικά δεν θα πρόκειται για ποδοσφαιριστή με φιλοδοξία και αυτό πάντα κάνει τη διαφορά και πάντα έχει σημασία... Ο διεθνής Σέρβος επιθετικός τα βάζει όλα στο τραπέζι και τα σκέφτεται τη στιγμή που ξεχωριστό και σημαντικότερο ρόλο στην απόφασή του: αναφερόμαστε στην οικογένειά του προφανώς που επιθυμούν την παραμονή τους στην Αθήνα και την ΑΕΚ όπως άλλωστε αποκάλυψε ο ίδιος ο Γιόβιτς σε συνεντεύξεις του στην πατρίδα του. Τη στιγμή που φυσικά υπάρχει το σούπερ αγωνιστικό δέλεαρ της ευρωπαϊκής συμμετοχής στο Champions league τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι και στη διοργάνωση των αστεριών να μη βρίσκεται ο Δικέφαλος είναι κλειδωμένη η παρουσία του στη league phase του Europa League!

Εννοείται πως υπάρχει και παίζει καθοριστικό ρόλο και ο Μάρκο Νίκολιτς ένας προπονητής για τον οποίο στάζει μέλι ο Λούκα Γιόβιτς, τον εκτιμά, τον σέβεται και θεωρεί ότι του έδωσε σημαντική ευκαιρία να ηγηθεί της προσπάθειας της ΑΕΚ τη σεζόν που πέρασε και μέσα από αυτή τη διαδικασία ξαναβρήκε τον ηγέτη στον εαυτό του τον οποίο στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και μετά τη σούπερ παρουσία του στην Αιντραχτ Φρανκφούρτης. Όπως σημαντικό είναι και το κλίμα στην Ένωση και τα αποδυτήρια, η παρουσία συμπατριωτών του και κυρίως φυσικά του Γκατσίνοβιτς και του Βίντα με τους οποίους αναμενόμενα είναι αρκετά κοντά, μα όχι μόνο... Τέλος υπάρχει και το έχει εκφράσει ο ενθουσιασμός του για το πώς αντιμετωπίζεται από τον κόσμο της ΑΕΚ όπου κι αν έχει βρεθεί σε εντός συνόρων αγώνες και στην Ευρώπη, κάτι το οποίο επίσης έχει αναδείξει σε συνέντευξή του...