Την ερχόμενη Τρίτη (30/6) θα διεξαχθεί το Δ.Σ. της Super League με βασικά θέματα την εκλογή προέδρου, το format της ερχόμενης σεζόν και την εισαγωγή Goal Line Technology.

Για το απόγευμα (18:00) της ερχόμενης Τρίτης, 30 Ιουνίου, ορίστηκε το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, στο οποίο θα τεθούν επί τάπητος σημαντικά ζητήματα για το πρωτάθλημα της ερχόμενης σεζόν. Εξ αυτών είναι το format της νέας χρονιάς, για το οποίο θυμίζουμε πως υπάρχει η σχετική πρόταση της Κηφισιάς για τροποποίηση.

Επίσης θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες για τον νέο πρόεδρο της Λίγκας, όπου μέχρι στιγμής μόνο ο Αχιλλέας Μπέος έχει εκφράσει την πρόθεση του να διεκδικήσει τη θέση που κατέχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και μένει να οριστικοποιηθούν οι υποψήφιοι.

Επιπλέον θα γίνει και συζητήση για θέματα VAR και εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras στο πρωτάθλημα μας.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Δ.Σ.

2. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).

3. Συζήτηση ως προς τη δομή (format) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League αγωνιστικής περιόδου 2026-27, έγκριση ετήσιου συνοπτικού προγράμματος και ζητήματα κλήρωσης αγώνων κανονικής περιόδου.

4. Θέματα VAR και εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras.

5. Σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου (και λοιπών συνοδευτικών συμβάσεων) για τους ποδοσφαιριστές και λοιπά πρόσωπα για τις αγωνιστικές περιόδους 2026-27 και 2027-28 και λοιπά εμπορικά θέματα - Θέματα συμβάσεων.

6. Διάφορα».