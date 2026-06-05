Φιλιππάκος στο Gazzetta: «Αν η Μπόντο Γκλιμτ αγωνιζόταν στην Ελλάδα, θα την είχαμε "σκοτώσει" εδώ και καιρό»

Ο πρόεδρος της Athens Kallithea, Τεντ Φιλιππάκος, μίλησε στο Gazzetta για την πρόταση του για την επόμενη ημέρα των επαγγελματικών πρωταθλημάτων και την ανάγκη για rebranding.

Μπορεί η Athens Kallithea από τον υποβιβαμό της το 2025 να μην είναι μέλος της Stoiximan Super League, όμως φιλοδοξία των διοικούντων του κλαμπ, Τεντ και Πέτρου Φιλιππάκου, είναι η επιστροφή και η καθιέρωση της ομάδας στην Elite. Σε αυτό το πλαίσιο ο σύλλογος της Καλλιθέας είναι αρκετά ενεργός στο κομμάτι της επόμενης ημέρας και της αναδιάρθρωσης των δυο επαγγελματικών κατηγοριών του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας εκφράσει ήδη δημόσια τις θέσεις τους.

Από το κλαμπ της Αττικής είναι υπέρμαχοι της αύξησης των ομάδων της Super League αρχικά σε 16 και σε βάθος τετραετίας να φτάσουμε σε επίπεδο να αγωνίζονται στην κορυφαία κατηγορία 18 ομάδες, σε ένα project που μπορεί να «αναστήσει» και ιστορικούς συλλόγους που έχουν χαθεί από τον «χάρτη» του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπως επί παραδείγματι ο ΠΑΣ Γιάννινα και η Παναχαϊκή.

Όσον αφορά το πώς οι ομάδες θα γίνουν 16 από την σεζόν 2027-28 η στάση του κλαμπ είναι σε ένα βαθμό «συμβατή» με την πρόταση της Κηφισιάς, ώστε την επόμενη σεζόν να υποβιβαστεί μια ομάδα από το επόμενο πρωτάθλημα και να προβιβαστούν τρεις από τη Super League 2.

Ο πρόεδρος της Athens Kallithea, Τεντ Φιλιππάκος, μετέφερε μέσω του Gazzetta την πρόταση του για το πως θα είναι ωφέλιμο για όλες τις ομάδες της Super League και της Super League 2 μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση και στάθηκε στην ανάγκη του προϊόντος για rebranding, ένα κομμάτι που γνωρίζει άριστα τόσο από την ομάδα της Καλλιθέας, όσο και από τη Βενέτσια, δυο ομάδες τις οποίες «ανέστησε».

«Έχουμε μετατρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ένα reality show, σαν το Survivor»

Η Athens Kallithea πρόσφατα κατέθεσε την πρόταση της για την επόμενη ημέρα της Stoiximan Super League. Ποιος είναι ο λόγος που πιστεύετε πως πρέπει να γίνει αύξηση των ομάδων;

«Στην πράξη, περισσότερες από τις μισές ομάδες βρίσκονται κάθε χρόνο σε μάχη παραμονής, σε πλήρη αντίθεση με όσα ισχύουν στα υπόλοιπα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με τόσο μεγάλο αριθμό συλλόγων υπό τέτοια απειλή, έχει παγιωθεί μια κουλτούρα βραχυπρόθεσμου φόβου αντί μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, με σημαντικές αρνητικές αγωνιστικές και οικονομικές συνέπειες που επηρεάζουν συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πρώτον, ανάλυση που δημοσίευσε η πλατφόρμα Transfermarkt τον Φεβρουάριο του 2026 κατέδειξε ότι η Super League βρίσκεται στην τελευταία θέση (20η) μεταξύ των 20 κορυφαίων πρωταθλημάτων της UEFA ως προς το ποσοστό συνολικών αγωνιστικών λεπτών συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών τη φετινή σεζόν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεγαλύτερη απειλή του υποβιβασμού στην Ευρώπη σχετίζεται με την μικρότερη συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη.

Δεύτερον, ως αποτέλεσμα του σημερινού συστήματος που αποθαρρύνει τη χρήση νεαρών ποδοσφαιριστών, οι μεσαίοι και μικρότεροι σύλλογοι της Super League στερούνται δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε δυνητικά έσοδα από μεταγραφές. Τις τελευταίες τρεις σεζόν, οι σύλλογοι της Super League, εξαιρουμένων των παραδοσιακών πέντε κορυφαίων, έχουν αποκομίσει συνολικά μόλις 9 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση 12 Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Την ίδια στιγμή, αντίστοιχοι σύλλογοι στο Βέλγιο (8η θέση UEFA) έχουν εισπράξει 130,5 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση 36 Βέλγων ποδοσφαιριστών, στην Τσεχία (10η θέση UEFA) 30,2 εκατομμύρια ευρώ από 31 Τσέχους ποδοσφαιριστές και στην Πολωνία (12η θέση UEFA) 32,4 εκατομμύρια ευρώ από 25 Πολωνούς ποδοσφαιριστές.

Με απλά λόγια, η συστημική αποστροφή προς το ρίσκο έχει αφήσει μεγάλα οικονομικά οφέλη εκτός των ταμείων των συλλόγων και των ποδοσφαιριστών. Παράλληλα, μια πιο ενεργή και κερδοφόρα μεταγραφική αγορά θα ωθούσε την άνοδο του αγωνιστικού επιπέδου σε ολόκληρη τη διοργάνωση.

Τρίτον, η ετήσια εκτεταμένη μάχη παραμονής και ο συνακόλουθος κίνδυνος οικονομικής καταστροφής καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο για τους συλλόγους να δώσουν προτεραιότητα σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στα γήπεδά τους, στα προπονητικά τους κέντρα, στις ακαδημίες, στις αθλητικές τεχνολογίες, στα δίκτυα scouting, στην ανάπτυξη του brand τους και σε άλλους κρίσιμους τομείς, γνωρίζοντας ότι αυτές οι επενδύσεις μπορούν να εξαφανιστούν μέσα σε μία σεζόν.

Ανάμεσα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο υποβιβασμός είναι ιδιαίτερα καταστροφικός για τις ομάδες στην Ελλάδα, καθώς η δεύτερη κατηγορία δεν έχει οργανωθεί με τρόπο που να διασφαλίζει μια εύλογη οικονομική βιωσιμότητα για τους συλλόγους. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί ιστορικοί σύλλογοι οδηγήθηκαν γρήγορα — αν όχι άμεσα — από τη Super League στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και στη χρεοκοπία. Η επέκταση της Super League, σε συνδυασμό με ευρύτερες μεταρρυθμίσεις, θα μπορούσε να μειώσει αυτή την πίεση σε σημαντικό βαθμό.

Έχουμε μετατρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ένα reality show, σαν το Survivor ή κάτι παρόμοιο — οι μισές ομάδες της λίγκας πρέπει να επιβιώσουν από μια μάχη παραμονής ή να χρεοκοπήσουν.

Στα περισσότερα πρωταθλήματα, ένας απλός σύλλογος επικεντρώνεται στη σταδιακή ανάπτυξη, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και στην οικοδόμηση της επιχειρηματικής του βάσης. Αν η Μπόντο Γκλιμτ αγωνιζόταν στην Ελλάδα, θα την είχαμε «σκοτώσει» εδώ και πολύ καιρό».

«Θα έπρεπε να αγωνίζονται σε ματς που κρίνουν την παραμονή ομάδες χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον;»

Ποιο είναι το format που προτείνετε ως σύλλογος για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος;

«Τη σεζόν 2026/27 να υποβιβάζεται μία ομάδα από τη Super League και να προβιβάζονται τρεις ομάδες σε αυτήν, ώστε η Super League να επεκταθεί στις 16 ομάδες.

Τις σεζόν 2027/28 και 2028/29, οι τέσσερις τελευταίες ομάδες να συμμετέχουν σε Play Out παραμονής, με τις δύο τελευταίες να υποβιβάζονται.

Από τη σεζόν 2029/30 ή αργότερα, να εξεταστεί τελικά η επέκταση στις 18 ομάδες, όπως συμβαίνει στα περισσότερα σοβαρά πρωταθλήματα.

Εφόσον οι ομάδες του 9-12 τελειώνουν τη σεζόν δίχως περαιτέρω αγώνες, δεν θα αποτελέσει πρόβλημα ότι θα ολοκληρώνεται από νωρίς η σεζόν, όπως έγινε φέτος με τη Super League 2;

«Μετά την Αγγλία, την Ιταλία και την Ισπανία, που έχουν πρωταθλήματα 20 ομάδων, οι λίγκες που κατατάσσονται από την 4η έως την 9η θέση — Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Τουρκία — έχουν 18 ομάδες και δεν διαθέτουν Play Out υποβιβασμού, με κάθε ομάδα να δίνει 34 αγώνες πρωταθλήματος ανά σεζόν.

Σύμφωνα με τη δική μας πρόταση, οι ομάδες που θα τερματίζουν από την 9η έως τη 12η θέση στη Super League θα δίνουν 30 αγώνες μέσα στη σεζόν. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε 30 και 34 αγώνες, ιδιαίτερα όταν οι επιπλέον αγώνες έχουν ελάχιστο ή καθόλου νόημα.

Η ακεραιότητα του ανταγωνισμού είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Έπρεπε ο Ατρόμητος να συμμετέχει στα Play Out υποβιβασμού αυτή τη σεζόν; Εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του πολύ γρήγορα, και παρότι θεωρώ ότι είναι ένας αξιόλογος και έντιμος σύλλογος, θα έπρεπε σε αγώνες στους οποίους συμμετέχουν ομάδες χωρίς πραγματικό βαθμολογικό ενδιαφέρον να καθορίζεται η μάχη του υποβιβασμού;

Είναι ρεαλιστικά και πρακτικά εφικτό να έχουμε πρωτάθλημα με 16 ομάδες από την επόμενη σεζόν και, ακόμη περισσότερο, σε τέσσερα χρόνια να φτάσουμε στις 18;

«Γιατί όχι; Γιατί η Ελλάδα να είναι διαφορετική από τα υπόλοιπα κορυφαία 12 πρωταθλήματα της Ευρώπης; Έχουμε χειρότερους παίκτες ή είμαστε κατώτεροι με κάποιον άλλο τρόπο; Εγώ δεν το πιστεύω.

Αυτή η ερώτηση τίθεται μόνο στην Ελλάδα επειδή:

α) το πρωτάθλημα έχει αποτύχει να αναπτύξει ισχυρό brand και να αυξήσει τα έσοδά του, οπότε επικρατεί η νοοτροπία να προστατευτεί ό,τι λίγο υπάρχει,

β) έχουμε οικονομικά καταστρέψει αμέτρητους μικρότερους συλλόγους, με αποτέλεσμα να φαίνεται πως λίγες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν στη Super League.

Εγώ βλέπω ακόμη και συλλόγους της Γ' Εθνικής που, υπό καλύτερες συνθήκες, θα μπορούσαν να αγωνιστούν στη Super League».

«Η ύπαρξη μιας ομάδας στη Super League 2 δεν αποτελεί βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, πρέπει να γίνει επαγγελματικό rebranding»

Αν η οικονομική «πίτα» μοιράζεται σε περισσότερα κομμάτια, δεν θα επηρεαστούν οικονομικά οι ομάδες της Super League;

«Οι περισσότερες ομάδες που έχουν ταχθεί κατά της επέκτασης της Super League έχουν υιοθετήσει τη βραχυπρόθεσμη λογική ότι προτιμούν η πίτα των εσόδων να μοιράζεται σε 14 και όχι σε 16 ή 18 ομάδες.

Έχω ήδη εξηγήσει πως μια επέκταση του πρωταθλήματος θα μείωνε τις δαπάνες για παίκτες, αφού αν δεν ζω διαρκώς με τον φόβο του υποβιβασμού, είναι πιο πιθανό να δώσω 50.000 ευρώ σε έναν νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή παρά 200.000 ευρώ σε έναν ξένο παίκτη μεγαλήτερης ηλικίας, ενώ θα αύξανε τα έσοδα από μεταγραφές, καθώς ο νεαρός παίκτης έχει μελλοντική μεταπωλητική αξία σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Παράλληλα, όμως, πρέπει να υπάρξει έμφαση στην αύξηση της συνολικής πίτας των εσόδων του πρωταθλήματος και το θεμέλιο αυτής της προσπάθειας πρέπει να είναι ένα επαγγελματικό rebranding.

Ο μετασχηματισμός brands και επιχειρήσεων είναι το αντικείμενο εξειδίκευσής μου και έχω πολύ ξεκάθαρες ιδέες για το τι πρέπει να γίνει ώστε η Super League να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο, ελκυστικό προϊόν με διεθνή απήχηση και δυνατότητα για σοβαρότερες επενδύσεις και εμπορική δραστηριότητα.

Η Super League σήμερα βρίσκεται μόλις στο 10% των δυνατοτήτων της».

Πώς μπορεί η αύξηση των ομάδων να αποδειχθεί ευεργετική για τη Super League 2;

«Αν τουλάχιστον μερικές από τις ισχυρότερες και πιο φιλόδοξες ομάδες ανέβουν στη Super League, θα μειωθεί το κόστος για τις υπόλοιπες ομάδες της Super League 2.

Παράλληλα, αν δημιουργηθεί μια πιο ισχυρή αγορά μεταγραφών στη Super League και υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη ποδοσφαιριστών στη Super League 2, τότε περισσότερα έσοδα από μεταγραφές θα μπορούν να καταλήγουν και στις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας.

Αυτή τη στιγμή, η ύπαρξη μιας ομάδας στη Super League 2 δεν αποτελεί βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα για κανέναν, από τους μεγαλύτερους μέχρι τους μικρότερους συλλόγους.

Κάθε ομάδα χάνει χρήματα κάθε χρόνο. Και προσπαθούν να καλύψουν αυτές τις απώλειες μέσω του στοιχηματισμού και της διαφθοράς».

Έχετε κάνει σημαντική καριέρα στο ποδόσφαιρο, πραγματοποιώντας rebranding τόσο στη Βενέτσια όσο και στην Athens Kallithea. Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί εμπορικά το πρωτάθλημά μας;

«Όπως είπα, έχω πολύ ξεκάθαρες ιδέες για το τι πρέπει να γίνει ώστε να "μεταμορφωθεί" η Super League. Εργάζομαι ως σύμβουλος στον χώρο για έργα αυτού του τύπου και έχω εφαρμόσει αντίστοιχες πρακτικές τόσο στη Βενέτσια όσο και στην Athens Kallithea.

Στη Βενέτσια παραλάβαμε έναν χρεοκοπημένο σύλλογο της τέταρτης κατηγορίας και τον μετατρέψαμε σε ένα παγκόσμιο brand που παράγει εκατομμύρια ευρώ ετησίως από εμπορικές δραστηριότητες και τουρισμό στο γήπεδο. Αυτή η πορεία κορυφώθηκε τον περασμένο μήνα με επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον σύλλογο, μόλις δέκα σεζόν μετά την εξαγορά του από τη χρεοκοπία και την έναρξη του νέου πρότζεκτ.

Στην Athens Kallithea, από το rebranding του 2022 και μετά, το brand μας έχει παγκόσμια απήχηση. Το 85% των πωλήσεων εμπορευμάτων μας προέρχεται από το εξωτερικό, το 65% των ακολούθων μας στα κοινωνικά δίκτυα βρίσκεται εκτός Ελλάδας και πρόσφατα ξεκινήσαμε συζητήσεις με χορηγό διεθνούς επιπέδου. Παράλληλα, στην Ελλάδα έχουμε αλλάξει τη φήμη μας σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχουμε συνάψει συνεργασίες με θεσμούς υψηλού κύρους όπως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και η Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ δεχόμαστε συνεχώς ενδιαφέρον από νέους επενδυτές.

Αυτές οι πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν και σε επίπεδο πρωταθλήματος».