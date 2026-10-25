Όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΑΕΚ TV από τη νίκη της Ένωσης με 5-0 επί του Παναιτωλικού.

Η ΑΕΚ είχε ένα εύκολο σαββατόβραδο επικρατώντας με το εμφατικό 5-0 του Παναιτωλικού.

Το AEK TV κατέγραψε διάφορα στην παρακάμερα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Σταύρο Πήλιο να ακούει το όνομά του από την εξέδρα τη στιγμή της αλλαγής και τον Μάριο Ηλιόπουλο ως συνήθως να κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο στο φινάλε για να συγχαρεί τους παίκτες.