Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, Βαγγέλης Νικολάου, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναιτωλικό.

Ένα παιδί του Παναιτωλικού παραμένει στο σπίτι του. Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, Βαγγέλης Νικολάου, ήταν στις τελευταίες ημέρες του συμβολαίου του με τον Τίτορμο, όμως ανανέωσε έως το 2028.

Ο 22χρονος χαφ εντάχθηκε στους Αγρινιώτες από 14 ετών και πλέον μετράει 52 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα, εκ των οποίων οι 24 την περασμένη σεζόν.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Βαγγέλης Νικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Ο 22χρονος μέσος εντάχθηκε στην οικογένεια του Παναιτωλικού το καλοκαίρι του 2018 και αγωνίστηκε στις ομάδες Κ15, Κ17 και Κ19. Από το καλοκαίρι του 2022 είναι μέλος της επαγγελματικής ομάδας, με την οποία έχει καταγράψει 52 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες. Έχει αγωνιστεί στις Εθνικές ομάδες Παίδων – Νέων και την τελευταία διετία είναι μέλος της Εθνικής Ελπίδων».