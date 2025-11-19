Εθνική Ελπίδων: Μία παρέα παιδιών κοιτάζει τ' άστρα και ονειρεύεται

«Στην έως τώρα πορεία μας είμαστε μια ομάδα που έχει παρουσιάσει αρετές σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, υπηρετώντας με πολύ καλό τρόπο την αγωνιστική μας ταυτότητα. Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι εδώ υπάρχει μια πολύ καλή παρέα που ενισχύει όλα τα παραπάνω».

Ένας προπονητής κρίνεται κυρίως εκ του αποτελέσματος. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μιλάμε για την εμφάνιση και στις περισσότερες για το αποτέλεσμα. Ωστόσο, πόσο σημαντικό είναι να βλέπει αυτά τα δύο να ενώνονται; Την απάντηση την έδωσε ο Γιάννης Ταουσιάνης.

Ο άνθρωπος πίσω από το κομψοτέχνημα της Εθνικής Ελπίδων, η οποία καλπάζει για την επιστροφή της στα τελικά μεγάλης διοργάνωσης μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Η επικράτηση με 4-0 κόντρα στη Β. Ιρλανδία στο γήπεδο της Λιβαδειάς, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γύρο των προκριματικών του EURO U21 του 2027.

Απολογισμός; Άριστος. Χωρίς υπερβολή. Η Ελλάδα έχει κάνει το 5x5 στον όμιλο της, έχει στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή και μετά από πέντε αγωνιστικές, δείχνει ότι η 2η θέση είναι το... μίνιμουμ που μπορεί να κατακτήσει από αυτή τη διαδικασία.

Το Gazzetta ανοίγει τα tabs και σας αναλύει τον τρόπο που ο «προθάλαμος» της ανδρικής ομάδας έχει καταφέρει να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της.