Εθνική Ελπίδων: Μία παρέα παιδιών κοιτάζει τ' άστρα και ονειρεύεται
«Στην έως τώρα πορεία μας είμαστε μια ομάδα που έχει παρουσιάσει αρετές σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, υπηρετώντας με πολύ καλό τρόπο την αγωνιστική μας ταυτότητα. Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι εδώ υπάρχει μια πολύ καλή παρέα που ενισχύει όλα τα παραπάνω».
Ένας προπονητής κρίνεται κυρίως εκ του αποτελέσματος. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μιλάμε για την εμφάνιση και στις περισσότερες για το αποτέλεσμα. Ωστόσο, πόσο σημαντικό είναι να βλέπει αυτά τα δύο να ενώνονται; Την απάντηση την έδωσε ο Γιάννης Ταουσιάνης.
Ο άνθρωπος πίσω από το κομψοτέχνημα της Εθνικής Ελπίδων, η οποία καλπάζει για την επιστροφή της στα τελικά μεγάλης διοργάνωσης μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Η επικράτηση με 4-0 κόντρα στη Β. Ιρλανδία στο γήπεδο της Λιβαδειάς, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γύρο των προκριματικών του EURO U21 του 2027.
Απολογισμός; Άριστος. Χωρίς υπερβολή. Η Ελλάδα έχει κάνει το 5x5 στον όμιλο της, έχει στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή και μετά από πέντε αγωνιστικές, δείχνει ότι η 2η θέση είναι το... μίνιμουμ που μπορεί να κατακτήσει από αυτή τη διαδικασία.
Το Gazzetta ανοίγει τα tabs και σας αναλύει τον τρόπο που ο «προθάλαμος» της ανδρικής ομάδας έχει καταφέρει να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της.
Το μυστικό της επιτυχίας είναι στην άμυνα
Ο απολογισμός των 16 γκολ σε 5 ματς είναι σίγουρα αξιοθαύμαστος. Δεν τον συναντάς κάθε μέρα, ειδικά όταν είσαι με μόλις ένα γκολ μείον από τη Γερμανία. Ωστόσο το... μυστικό πίσω από την πρωτιά της Ελλάδας κρύβεται στην εντυπωσιακή αμυντική λειτουργία της ομάδας.
Ο Ταουσιάνης έχει δέσει μία συγκεκριμένη τετράδα αμυντικών που δείχνει ικανή να γίνει το κύριο... όπλο για την επιστροφή σε μεγάλες διοργανώσεις. Ο Άλεν αριστερά, ο Κουτσογούλας δεξιά και το δίδυμο Καλογερόπουλος-Αλεξίου δίνουν άλλον αέρα, σε συνδυασμό με το ταλέντο του Νικόλα Μπότη (ποιος ξεχνάει την εικόνα από το ματς με τη Γερμανία;) κάτω από την εστία.
Οι αριθμοί το επαληθεύουν. Μόλις δύο γκολ παθητικό σε πέντε αγώνες εκ των οποίων στους τέσσερις η Ελλάδα δεν δέχτηκε τέρμα (και τα δύο είναι από τη Γερμανία). Πόσο σημαντική είναι αυτή η επίδοση;
Αν αναλογιστούμε ότι η μεγαλύτερη παγίδα κρύβεται στα ματς με τις θεωρητικά πιο αδύναμες ομάδες, βλέποντας και τις προηγούμενες χρονιές των Ελπίδων, το γεγονός ότι ο Μπότης έχει κρατήσει clean sheet και στα τέσσερα παιχνίδια, αποτελεί οδηγός για τη συνέχεια.
Τα προηγούμενα χρόνια, με τρανταχτό παράδειγμα το προπέρσινο, η χώρα μας έχασε τέσσερις βαθμούς από τη Λευκορωσία, οι οποίοι έπαιξαν τεράστιο ρόλο στο φινάλε με τον αποκλεισμό από Κροατία και Πορτογαλία. Φέτος, η διατήρηση του μηδέν, δίνει την ασφάλεια και την ηρεμία στη μεσοεπιθετική γραμμή να βρει με υπομονή το γκολ, κάτι που επιβεβαιώθηκε με τη Λετονία όπου φτάσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για να έρθει το τέρμα της νίκης.
Το «τρικ» με τους χαφ που γίνονται... μπακ
Φυσικά η απόδοση της Εθνικής Ελπίδων και ο τρόπος να ξεκλειδώνει τις αντίπαλες άμυνες, έχει την υπογραφή του Γιάννη Ταουσιάνη. Ένα... τρικ που περιλαμβάνει τις κινήσεις των εσωτερικών χαφ, την προώθηση των ακραίων μπακ και την επένδυση στην ταχύτητα των μεσοεπιθετικών. Πάντα σε φάση επίθεσης φυσικά.
Ας εξηγήσουμε. Όταν η Εθνική Ελπίδων ανεβαίνει και κινείται από τα πλάγια, ο εξτρέμ παίρνει την μπάλα στη γραμμή και τότε αυτόματα, το εσωτερικό χαφ της πλευράς γυρνάει στη θέση του ακραίου μπακ, το οποίο μετακινείται προς την περιοχή σαν κρυφός κυνηγός.
Αυτή η κίνηση αφήνει από τη μία τον χαφ πιο ελεύθερος να πάρει μπάλα και να παίξει το παιχνίδι του, δίνει στον εξτρέμ την ευκαιρία να συγκλίνει προς τα μέσα καθώς το μπακ έχει τραβήξει παίκτη πάνω του και το κυριότερο, είναι ότι γεμίζει την αντίπαλη περιοχή με γαλανόλευκες φανέλες, μία συνθήκη που δυσκολεύει τον αντίπαλο.
Βέβαια τη συγκεκριμένη οδηγία την είδαμε σε όλα τα ματς εκτός με τη Γερμανία, για ευνόητους λόγους. Με τους Γερμανούς, ο Γιάννης Ταουσιάνης ήταν ξεκάθαρος ως προς το τι θέλει από τους παίκτες του. Πρέσινγκ στην αντίπαλη άμυνα σε βαθμό να φτάσουν μέχρι τον πορτιέρε. Κάπως έτσι ήρθαν τα δύο γρήγορα γκολ.
«Πολυφωνία» στην επίθεση και η δουλειά στις... στημένες φάσεις!
Πάμε τώρα στο επιθετικό σκέλος. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, η Εθνική Ελπίδων καταφέρνει και είναι αποτελεσματική στο επιθετικό τρίτο έχοντας βρει 15 γκολ σε 5 παιχνίδια, δηλαδή μ.ο. τρία τέρματα ανά ματς. Αποκορύφωμα φυσικά τα τρία γκολ στη Γερμανία, η οποία χωρίς αυτά, έχει δεχθεί μόλις ένα στη διοργάνωση.
Αυτά τα 15 γκολ, λοιπόν, έχουν προέλθει από δέκα διαφορετικούς ποδοσφαιριστές (!). Οι τρεις είναι φορ, δύο εξτρέμ, ένας χαφ και τέσσερις αμυντικοί με μπροστάρη τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος μετρά τέσσερα γκολ. Ας τους δούμε αναλυτικά:
- Στέφανος Τζίμας (4)
- Γιώργος Κούτσιας (2)
- Σταύρος Πνευμονίδης (2)
- Δημήτρης Ράλλης (2)
- Κωνσταντίνος Γκούμας
- Λάμπρος Σμυρλής
- Κωνσταντίνος Κωστούλας
- Δημήτρης Κεραμίτσης
- Αλέξης Καλογερόπουλος
- Χρήστος Αλεξίου
Φυσικά, το... μάτι μας πέφτει στο γεγονός ότι η Ελλάδα μετράει τέσσερα γκολ από κεντρικούς αμυντικούς, όμως η εξήγηση βρίσκεται πίσω από το «όπλο» της ομάδας που λέγεται «στημένες φάσεις».
Συγκεκριμένα, από κόρνερ ή φάουλ, η Εθνική Ελπίδων έχει βρει συνολικά τρία γκολ. Πρόκειται για το τέρμα που άνοιξε το σκορ κόντρα στη Γερμανία, όταν ο Κωνσταντίνος Κωστούλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά αλλά και τα γκολ για το 2-0 και το 3-0 κόντρα στη Γεωργία. Αρχικά ο Καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και ο Κεραμίτσης ανέβασε τον δείκτη του σκορ με κεφαλιά-ψαράκι μετά από εκτέλεση φάουλ.
Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσε να μπει και το τέρμα του Χρήστου Αλεξίου κόντρα στην Β. Ιρλανδία για το 1-0 όμως αυτό προήλθε σε φάση διαρκείας μετά το κόρνερ.
Γκολ για «σεμινάριο» το 1-0 κόντρα στη Β. Ιρλανδία
Λίγα δευτερόλεπτα έχουν μείνει για να συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Β. Ιρλανδία. Οι παίκτες του Ταουσιάνη έχουν μπει καλύτερα στο παιχνίδι και ψάχνουν το γκολ που θα... ξεκλειδώσει την αναμέτρηση. Και τότε έρχεται ένα τέρμα βγαλμένο από σεμινάριο.
Η φάση ξεκίνησε με τον Κοντούρη να επιχειρεί ένα σουτ έξω από την περιοχή αλλά η μπάλα να βρίσκει στα σώματα και να καταλήγει στον αρχηγό της ομάδας, τον Καλογερόπουλο. Εκείνος, δίχως δεύτερη σκέψη, βρίσκει με κάθετη πάσα, έξω δεξιά τον Παπακανέλλο.
Ο εξτρέμ της Ρίο Άβε έσπασε την μπάλα στον Γκούμα και εκείνος με νέα κάθετη, βρήκε τον Κουτσογούλα που είχε ολοκληρώσει το overlap και είχε πατήσει περιοχή. Εκείνος δίνει ξανά στον Παπακανέλλο, ο οποίος βλέπει το σουτ του να σταματά στον αντίπαλο πορτιέρε και την μπάλα να απομακρύνεται στην απέναντι πλευρά προς το πλάγιο.
Ο Σμυρλής δεν αφήνει τη φάση και κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άλεν πατάει περιοχή, ο εξτρέμ του Παναιτωλικό τον βλέπει και ο συμπαίκτης του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι κάνει νέο γύρισμα στην καρδιά της περιοχής. Εκεί ο Στέφανος Τζίμας με αυτοθυσία και παρότι είναι στο έδαφος με τον στόπερ της Β. Ιρλανδίας πάνω του, τσιμπάει την μπάλα για να πλασάρει ο Αλεξίου και να κάνει το 1-0.
Μία προσπάθεια που είναι άξια θαυμασμού και ένα από τα ομορφότερα γκολ που έχουμε δει φέτος στα ελληνικά γήπεδα, με ξεχωριστή αναφορά στο γεγονός ότι μόνο ο Μπότης και ο Καλοσκάμης (είναι μέσα στη φάση με τον Τζίμα στην περιοχή βέβαια και προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα) δεν πήραν την μπάλα στη συγκεκριμένη φάση.
Οι παίκτες... ανάγκασαν τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο!
«Το να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο σου δημιουργεί κίνητρο» είχε πει ο Γιάννης Ταουσιάνης πριν τα παιδιά του Νοεμβρίου σε ερώτηση αν περιμένει τον κόσμο να αγκαλιάσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων. Ένα... στοίχημα που είχε ξεκινήσει από τότε που ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος στον πάγκο και είχε πει στους παίκτες: «κάντε τον κόσμο να ασχοληθεί μαζί σας».
Με το 3x3 και το διπλό στη Γερμανία, η διεξαγωγή του αγώνα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο, ήταν ένα... στοίχημα να φανεί αν ο κόσμος θα στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται. Ο απολογισμός στις εξέδρες ήταν σχεδόν 3.000 καλυμμένες θέσεις (βέβαια οι 1300 ήταν από τους Γεωργιανούς), με τους παίκτες να μην κρύβουν τη χαρά τους για αυτή τη στήριξη.
«Μιλώντας με τα παιδιά στο ξενοδοχείο, ειδικά με τον Καλογερόπουλο, όλοι μας ονειρευόμαστε να παίζουμε σε γεμάτα γήπεδα. Είναι κάτι που δεν υπάρχει τόσο συχνά στα ελληνικά στάδια αλλά το να παίζουμε με την Εθνική και να βλέπουμε ένα γεμάτο γήπεδο, για εμάς είναι χαρά, είναι ικανοποίηση να μπορούμε να δείξουμε πόσο αγαπάμε αυτή τη χώρα μέσα από το γήπεδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν εδώ και εύχομαι να μας στηρίξει να πάμε ένα βήμα παρακάτω», σχολίασε ο Νικόλας Μπότης στο Gazzetta μετά το ματς με τη Γεωργία.
Και φτάνουμε στο παιχνίδι με τη Β. Ιρλανδία στη Λιβαδειά. Ακόμα ένα στοίχημα αλλά το δείγμα ακόμα πιο θετικό. Στις εξέδρες του γηπέδου της Λιβαδειάς βρέθηκαν συνολικά 2.433 οπαδοί για να αγκαλιάσουν την προσπάθεια των παιδιών, μεταξύ αυτών αρκετά παιδιά και οικογένειες.
Το 5x5 είναι απλό η... μισή διαδρομή. Η Εθνική Ελπίδων έχει ακόμα έναν γύρο αρκετά απαιτητικό, με αφετηρία το εντός έδρας παιχνίδι με την Μάλτα (δεν έχει γίνει γνωστή η έδρα). Από εκεί και πέρα, έχει να αντιμετωπίσει εδώ τόσο τη Γερμανία όσο και τη Λετονία και έπειτα έχει δύο απαιτητικά ματς σε Γεωργία και Β. Ιρλανδία. Όλα αυτά, όμως, από τη νέα χρονιά. Προς το παρόν, τα παιδιά του Ταουσιάνη μπορούν να απολαύσουν τη μοναξιά της κορυφής.