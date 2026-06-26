Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Τουν και ο Ράστοντερ προβάρει την πράσινη φανέλα!

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελβετία, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με ένα ποσό κοντά στα 3.5 εκατομμύρια ευρώ με την Τουν και ο Έλμιν Ράστοντερ είναι μια ανάσα από το Τριφύλλι.

Ο Έλμιν Ράστοντερ ήταν εδώ και καιρό στη κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ελβετία το Τριφύλλι συμφώνησε με την Τουν στα 3.5 εκατομμύρια ευρώ και ο διεθνής επιθετικός προβάρει την πράσινη φανέλα.

Ο 23χρονος άσος που έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στην Ελβετία, βρίσκεται προ των πυλών των ''πρασίνων'' και αναμένεται μαζί με τον Ανδρέα Τεττέη και τον Σίριλ Ντέσερς να συνθέσουν την τριπλέτα των στράικερς που θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο έπαιξε σε 37 παιχνίδια, σκόραρε 15 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ.

Συνολικά στη Τουν έχει 67 συμμετοχές και 20 γκολ, στη Βαντούζ 59 συμμετοχές και 13 γκολ ενώ 11 παιχνίδια έπαιξε στη Ζυρίχη. Με την φανέλα των Σκοπίων έχει 9 διεθνείς συμμετοχές.