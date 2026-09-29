Ο Ουναϊ σημείωσε γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0.

Ο Αζεντίν Ουναϊ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το έδειξε και με την εθνική του ομάδα. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού ξεκίνησε στον εκτός έδρας αγώνα με το Λεσότο για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και στο 82' σημείωσε το 2-0.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ στη νίκη του Μαρόκου με 2-0, ενώ το σκορ άνοιξε στο 45' ο Μπραχίμ Ντίαζ. Ο Ουναϊ σε γύρισμα από αριστερά πλάσαρε θαυμάσια από το ύψος του πέναλτι με το δεξί κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία.

Ο άσος του τριφυλλιού στο 84' κι αφού είχε κριθεί ο νικητής αντικαταστάθηκε.

Το γκολ του Ουναϊ