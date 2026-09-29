Ουναϊ: Σκόραρε με την εθνική ομάδα του Μαρόκου

Γιώργος Σακελλαρίου
Ουναϊ: Σκόραρε με την εθνική ομάδα του Μαρόκου

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ουναϊ σημείωσε γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0.

Ο Αζεντίν Ουναϊ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το έδειξε και με την εθνική του ομάδα. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού ξεκίνησε στον εκτός έδρας αγώνα με το Λεσότο για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και στο 82' σημείωσε το 2-0.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ στη νίκη του Μαρόκου με 2-0, ενώ το σκορ άνοιξε στο 45' ο Μπραχίμ Ντίαζ. Ο Ουναϊ σε γύρισμα από αριστερά πλάσαρε θαυμάσια από το ύψος του πέναλτι με το δεξί κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία.

Ο άσος του τριφυλλιού στο 84' κι αφού είχε κριθεί ο νικητής αντικαταστάθηκε.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: 11 ιστορικές στιγμές του «τριφυλλιού» σε mode playmobil
image

Το γκολ του Ουναϊ

 

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα