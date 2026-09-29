Ουναϊ: Σκόραρε με την εθνική ομάδα του Μαρόκου
Ο Αζεντίν Ουναϊ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το έδειξε και με την εθνική του ομάδα. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού ξεκίνησε στον εκτός έδρας αγώνα με το Λεσότο για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και στο 82' σημείωσε το 2-0.
Αυτό ήταν και το τελικό σκορ στη νίκη του Μαρόκου με 2-0, ενώ το σκορ άνοιξε στο 45' ο Μπραχίμ Ντίαζ. Ο Ουναϊ σε γύρισμα από αριστερά πλάσαρε θαυμάσια από το ύψος του πέναλτι με το δεξί κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία.
Ο άσος του τριφυλλιού στο 84' κι αφού είχε κριθεί ο νικητής αντικαταστάθηκε.
Το γκολ του Ουναϊ
GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLL— Accurate Football (@Accurate_Foot23) September 29, 2026
82' 🇱🇸 Lesotho 0:2 🇲🇦 Morocco
⚽ Ounahi
🎯 Rahimi pic.twitter.com/mEBpx1PGAb
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