Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Η φωτιά του ποδοσφαίρου καίει στη ψυχή του Νίστρουπ»
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Ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten στέκεται στην ποδοσφαιρική τρέλα που δείχνει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας ο Τζέικομπ Νίστρουπ.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten στέκεται στην ποδοσφαιρική τρέλα του Τζέικομπ Νίστρουπ και την φλόγα που φαίνεται πως καίει.
Όπως τονίζει, ο Δανός προπονητής είναι ενεργός και παρεμβαίνει συνεχώς, κάτι που δεν είχε ξαναδεί στις τόσες προετοιμασίες που έχει πάει. Αν μάλιστα αυτό καταφέρει να το μεταδώσει και στους παίκτες, τότε όλα θα πάνε καλά.
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