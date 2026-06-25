Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό.

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα περιμένει τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Πάρμα και Ολυμπιακό για να δει που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν.

Ο 29χρονος (18/4/97) Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πειραιώτες το δεύτερο εξάμηνο έπαιξε δανεικός στην Πάρμα και μέτρησε 14 συμμετοχές 2 γκολ και 2 ασίστ. Στον Ολυμπιακό το πρώτο μισό της περασμένης σεζόν είχε 21 αγώνες, 1 γκολ και 5 ασίστ.

Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα έχει ζητήσει να παραμείνει ο παίκτης και στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις των Ιταλών με τον Ολυμπιακό.

Στο δημοσίευμα του Ματέο Μορέτο αναφέρεται: «Έφτασε μια νέα και έγκυρη επιβεβαίωση σχετικά με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την επιστροφή του εξτρέμ στους τζιαλομπλού για την επόμενη σεζόν.

Από τότε που ο Στρεφέτσα έφτασε στην Πάρμα, έχει κάνει τη διαφορά όσον αφορά τους αριθμούς, τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Πάρμα και Ολυμπιακού για να ξεκλειδωθεί η παραμονή του στην Πάρμα. Είναι σημαντικός παίκτης για τον Κάρλος Κουέστα. Η επιθυμία του παίκτη θα μπορούσε να είναι καθοριστική. Η Πάρμα ποντάρει πολλά στον Στρεφέτσα για την επόμενη σεζόν».