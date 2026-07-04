Καναδάς - Μαρόκο 0-3: Τα highlights της νίκης των Μαροκινών (vid)
Ο Αζεντίν Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στους «8»! Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» έγιναν η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα προημιτελικά στο Μουντιάλ 2026. Οι Αφρικανοί επικράτησαν 3-0 του Καναδά και πανηγύρισαν τεράστια πρόκριση για δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στην εν λόγω φάση. Μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς, ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού και νυν της Τζιρόνα, Αζεντίν Ουναΐ. Ο 26χρονος μέσος πέτυχε δύο γκολ (50', 82') και ο Ραχίμι έβαλε το κερασάκι στην... τούρτα στο 90+8'. Πλέον η ομάδα του Ουάχμπι θα περιμένει την έκβαση του ζευγαριού Παραγουάη - Γαλλία για να μάθει τον αντίπαλό της στους «8».
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